В Днепре медики спасли двух малышек с 60% ожогов тела: вся Украина помогала

В Днепре из больницы выписали двух девочек, которых спасали всем страной. Медики спасли однолетнюю Надю и четырехлетнюю Женю из разных семей и городов. У детей было диагностировано практически 60% ожогов тела.

Шансы на жизнь были мизерными, и медики и неравнодушные сделали все, чтобы спасти детей.

Маленькая Надя, которой всего один годик, упала в ванную с кипятком, пока родители на секунду отвернулись. А 4-летняя Женя год назад попала в огненную ловушку, когда ее пьяная бабушка заснула. Когда бабушка проснулась - весь дом горел, маленькую девочку из пылающего жилища освободили слишком поздно. У нее были ожоги по всему телу.

Тысячи украинцев не остались равнодушными, а начали помогать финансово семьям. Некоторые сдавали кровь для спасения малышек.

Сейчас девочки возвращаются домой, а их родители безумно рады этому. Впереди у детей годы реабилитации.

В Днепре медики спасли жизни двух девочек