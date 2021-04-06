В Днепре медики спасли двух малышек с 60% ожогов тела: вся Украина помогала
В Днепре из больницы выписали двух девочек, которых спасали всем страной. Медики спасли однолетнюю Надю и четырехлетнюю Женю из разных семей и городов. У детей было диагностировано практически 60% ожогов тела.
Об этом сообщает ТСН.
Шансы на жизнь были мизерными, и медики и неравнодушные сделали все, чтобы спасти детей.
Маленькая Надя, которой всего один годик, упала в ванную с кипятком, пока родители на секунду отвернулись. А 4-летняя Женя год назад попала в огненную ловушку, когда ее пьяная бабушка заснула. Когда бабушка проснулась - весь дом горел, маленькую девочку из пылающего жилища освободили слишком поздно. У нее были ожоги по всему телу.
Тысячи украинцев не остались равнодушными, а начали помогать финансово семьям. Некоторые сдавали кровь для спасения малышек.
Сейчас девочки возвращаются домой, а их родители безумно рады этому. Впереди у детей годы реабилитации.
В Днепре медики спасли жизни двух девочек
Как мы писали ранее, во Львове врачи спасли 17-летнего парня из Львовской области, которому гвоздезабивной пневматический пистолет случайно выстрелил в грудную клетку.