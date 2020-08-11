ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві у маршрутки відлетіли колеса прямо на ходу: відео інциденту

Київ, Вівторок 11 серпня 2020 20:58
У Києві у маршрутки відлетіли колеса прямо на ходу: відео інциденту
У Києві у маршрутки під час руху відвалилися колеса (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Києві сталося ДТП з маршруткою, у якій відвалилися колеса

У Києві на Північному мосту у маршрутки зламалася задня вісь і вилетіла разом з двома задніми колесами з лівого боку. Інцидент стався у вівторок, 11 серпня, близько 11 години дня.

Після того як колеса маршрутки відвалилися, вони відлетіли в сторону і пошкодили автомобіль Renault. На щастя, в цій дорожньої аварії ніхто не постраждав. Автомобілі отримали механічні пошкодження. Про це повідомляє патрульна поліція Києва на своїй сторінці в Facebook.

На водія маршрутного транспортного засобу було складено матеріали за ст.124 (вчинення ДТП).

Сьогодні, близько 11-ї години, на Північному мосту сталася ДТП За попередньою інформацією, у маршрутного транспортного...

Опубліковано Патрульна поліція Києва Вівторок, 11 серпня 2020 р.

Користувачі мережі нарікають, що транспорт знаходиться в жалюгідному стані, і законодавчо відсутній техогляд для транспортних засобів.

Нагадаємо, в Одеській області водій маршрутки, з якої випала жінка і потім загинула, і далі може керувати транспортним засобом. Трагедія сталася ще у 2018 році з 41-річною Оленою Василенко в селі Нерубайське.

Водій своєї провини не визнав, і заявив, що жінка сама стрибнула через аварійний вихід. Однак сім'ї він матеріально допомагав. Суд кваліфікував дії маршрутника як грубе порушення правил експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого.

І хоча за рішенням суду водій все ж винен, у нього не відібрали посвідчення і не заборонили займатися перевезенням пасажирів.

Раніше у Києві маршрутник протаранив тролейбус через "погоні за пасажирами".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Київмаршрутка
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся