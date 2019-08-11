У Дніпрі вантажівка перевернула "швидку": подробиці жахливого ДТП (фото, відео)

Вчора, 10 серпня, в Дніпрі відбулося серйозне ДТП. На перехресті на великій швидкості зіткнулися вантажівка і автомобіль швидкої допомоги, який їхав з увімкненими маячками та звуковими сигналами. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Аварія сталася близько 18:50 на регульованому перехресті вул. Байкальського і ул. Академіка Образцова. Правоохоронці встановили, що 28-річний водій вантажівки "Mercedes-Benz" їхав на зелений сигнал світлофора, а водій швидкої допомоги перетинав перехрестя на червоне світло.

ДТП в Дніпрі: вантажівка протаранила машину швидкої допомоги (фото: dp.npu.gov.ua)

Але так як у автомобіля швидкої допомоги були включені мигалки і сирени, то він мав перевагу на дорозі, але, на жаль, водій вантажівки "швидку" не пропустив.

ДТП в Дніпрі: вантажівка протаранила машину швидкої допомоги (відео: facebook.com/informator.dp.ua)

Від сильного удару медичний автомобіль перекинувся. Всі п'ять пасажирів "швидкої", чотири жінки і чоловік, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили в міську лікарню.

ДТП в Дніпрі: вантажівка протаранила машину швидкої допомоги (фото: dp.npu.gov.ua)

В даний час слідчі з'ясовують усі обставини та причини цієї аварії.

ДТП в Дніпрі: вантажівка протаранила машину швидкої допомоги (фото: dp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що під Тернополем автомобіль збив жінку з двома дітьми і зник у невідомому напрямку.

Раніше повідомлялося про те, що у Львівській області лейтенант Нацгвардії збив на смерть пішохода. 43-річний чоловіків помер у лікарні.