В Днепре грузовик перевернул "скорую": подробности жуткого ДТП (фото, видео)

В Днепре на перекрестке не разъехались грузовик и машина скорой помощи
Вчера, 10 августа, в Днепре произошло серьезное ДТП. На перекрестке на большой скорости столкнулись грузовик и автомобиль скорой помощи, который ехал с включенными маячками и звуковыми сигналами. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Авария произошла около 18:50 на регулируемом перекрестке ул. Байкальского и ул. Академика Образцова. Правоохранители установили, что 28-летний водитель грузовика "Mercedes-Benz" ехал на зеленый сигнал светофора, а водитель скорой помощи пересекал перекресток на красный свет.
ДТП в Днепре: грузовик протаранил машину скорой помощи (фото: dp.npu.gov.ua)
Но так как у автомобиля скорой помощи были включены мигалки и сирена, то он имел преимущество на дороге, но, к сожалению, водитель грузовика "скорую" не пропустил.
ДТП в Днепре: грузовик протаранил машину скорой помощи (видео: facebook.com/informator.dp.ua)
От сильного удара медицинский автомобиль перевернулся. Все пять пассажиров "скорой", четыре женщины и мужчина, получили телесные повреждения. Их доставили в городскую больницу.
ДТП в Днепре: грузовик протаранил машину скорой помощи (фото: dp.npu.gov.ua)
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства и причины этой аварии.
ДТП в Днепре: грузовик протаранил машину скорой помощи (фото: dp.npu.gov.ua)
Напомним, что под Тернополем автомобиль сбил женщину с двумя детьми и скрылся в неизвестном направлении.
Ранее сообщалось о том, что во Львовской области лейтенант Нацгвардии сбил насмерть пешехода. 43-летний мужчин скончался в больнице.