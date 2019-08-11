В Днепре грузовик перевернул "скорую": подробности жуткого ДТП (фото, видео)

Вчера, 10 августа, в Днепре произошло серьезное ДТП. На перекрестке на большой скорости столкнулись грузовик и автомобиль скорой помощи, который ехал с включенными маячками и звуковыми сигналами. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Авария произошла около 18:50 на регулируемом перекрестке ул. Байкальского и ул. Академика Образцова. Правоохранители установили, что 28-летний водитель грузовика "Mercedes-Benz" ехал на зеленый сигнал светофора, а водитель скорой помощи пересекал перекресток на красный свет.

ДТП в Днепре: грузовик протаранил машину скорой помощи (фото: dp.npu.gov.ua)

Но так как у автомобиля скорой помощи были включены мигалки и сирена, то он имел преимущество на дороге, но, к сожалению, водитель грузовика "скорую" не пропустил.

ДТП в Днепре: грузовик протаранил машину скорой помощи (видео: facebook.com/informator.dp.ua)

От сильного удара медицинский автомобиль перевернулся. Все пять пассажиров "скорой", четыре женщины и мужчина, получили телесные повреждения. Их доставили в городскую больницу.

ДТП в Днепре: грузовик протаранил машину скорой помощи (фото: dp.npu.gov.ua)

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства и причины этой аварии.

ДТП в Днепре: грузовик протаранил машину скорой помощи (фото: dp.npu.gov.ua)

Напомним, что под Тернополем автомобиль сбил женщину с двумя детьми и скрылся в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось о том, что во Львовской области лейтенант Нацгвардии сбил насмерть пешехода. 43-летний мужчин скончался в больнице.