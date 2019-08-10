ДТП під Тернополем: автомобіль збив матір з дітьми і втік

Автомобіль збив жінку з двома дітьми під Тернополем (ілюстративне фото: pixabay.com)

Поліція розшукує водія автомобіля, який збив сім'ю і втік з місця ДТП

Під Тернополем біля села Савелівка Монастирського району невідомий автомобіль скоїв наїзд на жінку з двома маленькими дітьми і зник з місця аварії. Про це повідомляє Нацполіція Тернопільської області.

Інцидент стався 9 серпня. Після ДТП постраждалих забрала карета швидкої допомоги і відвезла в лікарню. За даними медиків, жінка отримала середні тілесні ушкодження, а діти - легкі.

В даний час правоохоронні органи розшукують водія автомобіля, який навіть не зупинився, щоб подивитися, в якому стані знаходяться потерпілі, яких він збив.

На місці аварії поліція виявила уламки розбитих фар машини втікача. Правоохоронці просять очевидців даного ДТП зателефонувати за телефоном "102".

Автомобіль збив жінку з двома дітьми під Тернополем (фото: tp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що в Житомирській області в ДТП з маршруткою постраждали 24 людини. Аварія сталася біля села Тетерівка. Маршрутка зіткнулася з водієм легкового автомобіля.

Раніше повідомлялося про те, що справа Зайцевої розвалюється. Сім'ї постраждалих звернулися до Володимира Зеленського, оскільки підозрюють, що Олена Зайцева і Геннадій Дронов можуть уникнути покарання і завчасно вийти на свободу.

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