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ДТП під Львовом: лейтенант Нацгвардії збив на смерть пішохода

STYLERЖиття    08.08.2019 - 22:23
ДТП під Львовом: лейтенант Нацгвардії збив на смерть пішохода
Нацгвардієць збив на смерть пішохода у Львівській області (ілюстративне фото: pixabay.com)

Під Львовом нацгвардієць збив пішохода, який помер у лікарні

Командир патрульної роти однієї з військових частин Національної гвардії вчора, 7 серпня, збив на смерть 43-річного львів'янина, який від отриманих травм помер в лікарні. Про це повідомляє ДБР.

Пл даними поліції Львівській області, інцидент стався на дорозі "Львів-Пустомити-Меденичі" близько 21:50. В ГБР зазначили, що загиблий переходив дорогу за межами пішохідного переходу.

ДТП під Львовом: лейтенант Нацгвардії збив на смерть пішохода

Нацгвардеец збив на смерть пішохода у Львівській області (фото: dbr.gov.ua)

Після ДТП чоловік був госпіталізований в Пустомитовську центральну районну лікарню, лікарі якої, на жаль, не змогли врятувати йому життя.

Дії 26-річного водія кваліфікуються, як порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель людини.

ДТП під Львовом: лейтенант Нацгвардії збив на смерть пішохода

Нацгвардеец збив на смерть пішохода у Львівській області (фото: dbr.gov.ua)

Санкція статті 2 ч. ст. 286 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

ДТП під Львовом: лейтенант Нацгвардії збив на смерть пішохода

Нацгвардеец збив на смерть пішохода у Львівській області (фото: dbr.gov.ua)

Нагадаємо, що під рівним п'яний 15-річний підліток збив велосипедиста на батьковому авто Skoda Oktavia. 34-річний чоловік отримав важкі травми, після яких він помер у лікарні на наступний день.

Раніше повідомлялося, що під Одесою колишній член "Партії регіонів", керівник Одеської і Донецької залізниці Микола Рогов, задавив насмерть двох людей.

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