Немовля з обручками: під Дніпром виявили незвичайного новонародженого

У Кам'янському виявили незвичайного немовляти (Колаж РБК-Україна)

Медперсонал був в шоці від того, що вони виявили у малюка на руці

У місті Кам'янське Дніпропетровської області знайшли новонародженого хлопчика з незвичайною прикрасою на руці. Поліція Дніпропетровської області просить допомогти розшукати рідних малюка.

Новонародженого хлопчика підкинули на станцію швидкої допомоги в Кам'янському у вівторок, 20 серпня, близько 7 години ранку. Як розповіли в поліції, малюк був одягнений у блакитний костюмчик і загорнутий у ковдру. На станцію лівобережної швидкої допомоги його принесли у великій спортивній сумці. Однак здивування медперсоналу викликало те, що вони знайшли, коли розгорнули дитину. На його ручку золотим ланцюгом прив'язали дві обручки.

На руці у немовляти були прив'язані обручки (фото: Національна поліція)

Як повідомили працівники станції, хлопчику від 1,5 до 2 місяців. Його стан оцінили як задовільний, але на всяк випадок відправили до дитячої лікарні для повного обстеження. Загрози життю дитини на даний момент немає.

"Поліція звертається до всіх городян з проханням допомогти встановити мати дитини. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про її місцезнаходження, просимо повідомити про це в поліцію за телефонами: 102, (068) 973-46-22, (096)586-94-41. Анонімність гарантується", - сказано в повідомленні поліції.

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