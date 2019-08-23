Українська поп-зірка ледь не втратила дитину через недобросовісних лікарів

Тараса Тополі і Alyosha ледь не втратили дитину через лікарів (колаж РБК-Україна)

Тараса Тополі розповів дуже особисту історію зі свого життя

Тарас Тополя і співачка Alyosha могли втратити дитину. Про це відверто розповів сам лідер популярного рок-гурту "Антитіла".

За словами артиста, під час першої вагітності недобросовісні лікарі приватної клініки спонукали його дружину до дорогої процедури, налякавши можливими патологіями плода і навіть абортом.

Співачка Alyosha з дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Дружина там пройшла дуже доровартісний аналіз навколоплідних вод. Там щось лізли до плоду, робили якісь певні маніпуляції і потім, в результаті цих маніпуляцій сказали все ж таки, що все нормально", - розповів Тополя в передачі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Тарас Тополя з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Але мені здається, вже по мірі того, що пройшов певний час, що це була така от відпрацьована схема молоду - маму налякати і спонукати до певних процедур, які просто так не роблять, але так, вони досить дорогі і для них має бути якісь… передумови", - додав музикант.

Співачка Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Нагадаємо, що Тарас Тополя і Alyosha (Олена Кучер) одружилися влітку 2013-го. 3 квітня того ж року у них народився первісток - син Роман. Через два роки співачка подарувала своєму чоловікові ще одного хлопчика - Марка.

Раніше Тарас Тополя зізнався, що може розлютити його не на жарт.