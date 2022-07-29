Дніпро надав чергову допомогу: бронежилети, медикаменти та гуманітарку для переселенців

Мерія Дніпра спільно з фондом "ТАПС-Україна" та Координаційним штабом волонтерів Дніпра передали рятувальникам ДСНС 100 бронежилетів. Ці бронежилети класу 4+ виробляє Координаційний штаб волонтерів Дніпра.

Про це йдеться в повідомленні мерії.

Крім цього, Дніпро надав велику гуманітарну допомогу переселенцям з Донецької та Луганської областей. Це працівники податкової служби, яких було евакуйовано до нашого міста. Їм видали 100 продуктових та гігієнічних наборів.

Також наразі волонтери готують до передання велику партію медичної допомоги від фонду "Direct Relief". Її доправили до Дніпра з Нідерландів.

Медикаменти доставлять до місць, де ведуться активні бойові дії, а саме у лікарні Бахмута та Апостолівського району. Фонд "Direct Relief" постійно надає допомогу Дніпру. На сьогодні це вже 8 фура з допомогою від них.

Детальніше про "TAPS-Україна" - тут, про Координаційний штаб волонтерів Дніпра - тут.