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Днепр оказал очередную помощь: бронежилеты, медикаменты и гуманитарку для переселенцев

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Пятница 29 июля 2022 18:17
Днепр оказал очередную помощь: бронежилеты, медикаменты и гуманитарку для переселенцев Фото: Днепр оказал очередную помощь: бронежилеты, медикаменты и гуманитарку для переселенцев (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Мэрия Днепра совместно с фондом "ТАПС-Украина" и Координационным штабом волонтеров Днепра передали спасателям ГСЧС 100 бронежилетов. Эти бронежилеты класса 4 + производит координационный штаб волонтеров Днепра.

Об этом говорится в сообщении мэрии.

Кроме этого, Днепр оказал большую гуманитарную помощь переселенцам из Донецкой и Луганской областей. Это работники налоговой службы, которые были эвакуированы в наш город. Им выдали 100 продуктовых и гигиенических наборов.

Также сейчас волонтеры готовят к передаче большую партию медицинской помощи от фонда "Direct Relief". Ее доставили в Днепр из Нидерландов.

Медикаменты доставят в места, где ведутся активные боевые действия, а именно в больницы Бахмута и Апостоловского района. Фонд "Direct Relief" постоянно оказывает помощь Днепру. На сегодня это уже 8 фура с помощью от них.

Подробнее о "TAPS-Украина" - здесь, Координационный штаб волонтеров Днепра - здесь.

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Гуманитарная помощь Днепр
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