Держат фронт ценой жизни: как пехота ВСУ сдерживает россиян на передовой

6 мая - не просто дата. Это день мужества, выносливости и силы, на которую опирается украинское войско уже более десяти лет. Именно сегодня чествуют пехотинцев - воинов, которые держат самые тяжелые участки фронта.

День пехоты: история праздника

Профессиональный праздник пехотинцев был введен Указом Президента №152/2019. В документе указано, что День пехоты установлен "с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ".

Выбранная дата - не случайна: 6 мая 1648 года состоялась победная битва казаков под Желтыми Водами, первая в национально-освободительной войне под руководством Богдана Хмельницкого. А еще в этот день чествуют Юрия Змееборца - одного из покровителей украинского войска.

Когда пехота становится опорой

Пехота - это сердце армии. Именно ее подразделения первыми принимают удар и последние покидают поле боя. С 2014 года украинские пехотинцы воюют в самых горячих точках - на Донбассе, в Мариуполе, Авдеевке, Бахмуте. Они освобождали Киевскую, Черниговскую, Сумскую области весной 2022 года, участвовали в контрнаступлении на Харьковщине и в операции по освобождению Херсона.

Пехота ведет жестокие ближние бои, держит оборону в городских условиях и штурмует вражеские позиции, когда не работает артиллерия, когда танки не могут пройти, когда тяжелее всего.

"Это те, кто держит фронт. Без преувеличения", - говорят военные.

Кто такие пехотинцы

Пехотинец - это боец, который воюет непосредственно на земле. В ВСУ он может быть стрелком, гранатометчиком, сапером, снайпером, разведчиком. Пехотинцы часто работают в сложных условиях - без укрытий, под постоянным огнем, иногда - без отдыха в течение нескольких суток.

Чтобы стать пехотинцем, нужны:

физическая выносливость и готовность к стрессовым ситуациям,

знание тактики и техники ведения боя,

командное взаимодействие,

психологическая устойчивость.

Пехотные подразделения действуют слаженно: каждый боец - часть механизма, от которого зависит успех миссии и жизнь побратимов.

Почему пехота до сих пор незаменима

Несмотря на развитие технологий, дроны и артиллерию, именно пехота способна закрепить успех на земле. Именно она заходит в населенные пункты, зачищает здания, удерживает позиции, борется в руинах и улицах.

Пехота бывает:

механизированной, мотопехотной - движется с бронетехникой;

горной, морской, десантной - в зависимости от местности;

штурмовой, разведывательной, инженерной - по задачам.

Это самый массовый и самый маневренный род войск.

Как стать пехотинцем

Путь в пехоту открыт для всех желающих. Основные шаги:

обратиться в ТЦК и СП или напрямую в воинскую часть;

пройти собеседование и выбрать специальность;

получить направление на ВВК и пройти медосмотр;

пройти базовую и специальную подготовку (тактика, огневая, медицина);

влиться в подразделение и продолжить слаживание на месте.

Прежде чем подписать контракт, можно пройти недельную подготовку, которую организует, в частности, Третья штурмовая бригада. Там будущие военные знакомятся с реалиями службы, оценивают свои силы и получают рекомендации по выбору подразделения.

Современная пехота - это больше, чем автомат

Современный пехотинец - это воин высокой мобильности и технологической осведомленности. В его распоряжении:

портативные ПТРК, минометы, гранатометы;

современные средства связи, тепловизоры, дроны;

бронетехника и инженерные средства.

Пехота тесно взаимодействует с артиллерией, разведкой, танковыми подразделениями. Часто именно пехотинцы первыми узнают о планах врага - потому что они на передовой.

День пехоты - это не о громких парадах. Это о побратимстве, об окопах, о борьбе за каждый метр украинской земли. Это о людях, которые ежедневно рискуют жизнью, чтобы мы могли жить.

При написании материала использовались источники: АрмияInform, ab3.army.