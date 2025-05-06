Держат фронт ценой жизни: как пехота ВСУ сдерживает россиян на передовой
6 мая - не просто дата. Это день мужества, выносливости и силы, на которую опирается украинское войско уже более десяти лет. Именно сегодня чествуют пехотинцев - воинов, которые держат самые тяжелые участки фронта.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
День пехоты: история праздника
Профессиональный праздник пехотинцев был введен Указом Президента №152/2019. В документе указано, что День пехоты установлен "с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ".
Выбранная дата - не случайна: 6 мая 1648 года состоялась победная битва казаков под Желтыми Водами, первая в национально-освободительной войне под руководством Богдана Хмельницкого. А еще в этот день чествуют Юрия Змееборца - одного из покровителей украинского войска.
Когда пехота становится опорой
Пехота - это сердце армии. Именно ее подразделения первыми принимают удар и последние покидают поле боя. С 2014 года украинские пехотинцы воюют в самых горячих точках - на Донбассе, в Мариуполе, Авдеевке, Бахмуте. Они освобождали Киевскую, Черниговскую, Сумскую области весной 2022 года, участвовали в контрнаступлении на Харьковщине и в операции по освобождению Херсона.
Пехота ведет жестокие ближние бои, держит оборону в городских условиях и штурмует вражеские позиции, когда не работает артиллерия, когда танки не могут пройти, когда тяжелее всего.
"Это те, кто держит фронт. Без преувеличения", - говорят военные.
Кто такие пехотинцы
Пехотинец - это боец, который воюет непосредственно на земле. В ВСУ он может быть стрелком, гранатометчиком, сапером, снайпером, разведчиком. Пехотинцы часто работают в сложных условиях - без укрытий, под постоянным огнем, иногда - без отдыха в течение нескольких суток.
Чтобы стать пехотинцем, нужны:
- физическая выносливость и готовность к стрессовым ситуациям,
- знание тактики и техники ведения боя,
- командное взаимодействие,
- психологическая устойчивость.
Пехотные подразделения действуют слаженно: каждый боец - часть механизма, от которого зависит успех миссии и жизнь побратимов.
Почему пехота до сих пор незаменима
Несмотря на развитие технологий, дроны и артиллерию, именно пехота способна закрепить успех на земле. Именно она заходит в населенные пункты, зачищает здания, удерживает позиции, борется в руинах и улицах.
Пехота бывает:
- механизированной, мотопехотной - движется с бронетехникой;
- горной, морской, десантной - в зависимости от местности;
- штурмовой, разведывательной, инженерной - по задачам.
Это самый массовый и самый маневренный род войск.
Как стать пехотинцем
Путь в пехоту открыт для всех желающих. Основные шаги:
- обратиться в ТЦК и СП или напрямую в воинскую часть;
- пройти собеседование и выбрать специальность;
- получить направление на ВВК и пройти медосмотр;
- пройти базовую и специальную подготовку (тактика, огневая, медицина);
- влиться в подразделение и продолжить слаживание на месте.
Прежде чем подписать контракт, можно пройти недельную подготовку, которую организует, в частности, Третья штурмовая бригада. Там будущие военные знакомятся с реалиями службы, оценивают свои силы и получают рекомендации по выбору подразделения.
Современная пехота - это больше, чем автомат
Современный пехотинец - это воин высокой мобильности и технологической осведомленности. В его распоряжении:
- портативные ПТРК, минометы, гранатометы;
- современные средства связи, тепловизоры, дроны;
- бронетехника и инженерные средства.
Пехота тесно взаимодействует с артиллерией, разведкой, танковыми подразделениями. Часто именно пехотинцы первыми узнают о планах врага - потому что они на передовой.
День пехоты - это не о громких парадах. Это о побратимстве, об окопах, о борьбе за каждый метр украинской земли. Это о людях, которые ежедневно рискуют жизнью, чтобы мы могли жить.
При написании материала использовались источники: АрмияInform, ab3.army.
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