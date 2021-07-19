Спека відступає: синоптик розповіла, де скоро буде найсвіжіше

Спека в Україні нарешті почне спадати. Температура повітря знизиться до +27 градусів.

Про це розповіла українцям синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

Так, в західних областях нашої країни буде прохолодніше всього.

"Вже завтра, 20-го липня, в західних, північних і частині центральних областей України температура повітря знизиться. Пройдемося завтрашнім вівторком скрізь. Отже, 20-го липня в Україні. У західних областях очікується від + 22 до +27 градусів. Просто Аляска!"- написала синоптик.

У південній частині країни буде найспекотніше. Там спека поки не думає йти.

"У північних областях + 25 + 28 градусів. У центральних областях у Вінницькій від +25 до +27 градусів, у Черкаській від +26 до +29 градусів, у Кропивницькому з районами та на Полтавщині від +27 до +31 градуси, на Дніпропетровщині від +29 до +33 градусів. У південній частині і в східних областях ще втримається спека, у вівторок передбачається від + 30 до +35 градусів", - повідомила Діденко.

Де пройдуть дощі

Опади завтра найбільш ймовірні на Заході та півночі України, зазначила експерт.

"У другій половині дня або вже ввечері грозові дощі досягнуть Одеської, Миколаївської, Херсонської, а також Центру (крім Дніпропетровської). Можуть бути якісь локальні - на Харківщині. Контрасти в зоні фронту - значні, тому місцями можливі сильні зливи, град і шквали! Обережно!"- попередила синоптик.

У Донецькій, Луганській, Запорізькій областях і в Криму 20-го липня втримається суха погода.

"У Києві у вівторок очікується від +26 до +27 градусів, а в середу взагалі буде стрибок вниз до від +22 до +24 градусів! Періодично дощ, гроза", - резюмувала Діденко.