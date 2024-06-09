Дмитрий Ступка рассекретил, чем зарабатывает на жизнь в США и сколько денег тратит в месяц

Украинский актер Дмитрий Ступко признался, что ему приносит доход в США и сколько средств он тратит в месяц.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости OBOZ.UA.

Чем актер зарабатывает на жизнь в США

Ступка выехал в Америку задолго до российского полномасштабного вторжения.

Как он отметил, жизнь в США достаточно дорогая. Постоянной работы у него нет. Пока что он подрабатывает ведущим, снимается в эпизодических ролях и рекламных роликах.

Кроме того, Ступка пытается развивать собственный бизнес по продаже товаров.

"Постоянной работы у меня нет. Здесь не так легко попасть на какую-то хорошую работу, если не имеешь образования от американского учебного заведения, а еще и к тому же - не идеально разговариваешь на английском", - поделился Дмитрий.

Дмитрий Ступка (фото: instagram.com/stupka777)

"Но есть разные подработки: работаю ведущим, снимаюсь в рекламах, в эпизодах. Пробуем заниматься каким-то бизнесом - покупаем товары, которые перепродаем через Интернет. Но в целом с работой сложно", - добавил артист.

В общем, звезда ежемесячно оплачивает аренду апартаментов, бензин, парковку, мобильную связь, интернет и другие расходы.

По его словам, он не подсчитывал точную сумму своих ежемесячных расходов. Однако, чтобы жить комфортно, нужно иметь немало средств.

"Я не подсчитывал. Могу так сказать: 100 долларов здесь - как 100 гривен у нас. Сходить в магазин, купить самые необходимые продукты - макароны, рис, какие-то овощи, колбаску - это минимум 100 долларов. Здесь обычная буханка хлеба может стоить 5 долларов. Если перевести на наши деньги, понимаете, какие цены?", - рассказал Дмитрий.

Как Ступка оказался в США

Осенью 2021 года актер вместе с уже бывшей женой Полиной Логуновой и дочерью переехал в США.

Женщина заявляла, что они рассматривают возможность постоянного проживания в этой стране.

23 февраля 2022 года Дмитрий возвращался в Украину, но "когда был в небе, произошло полномасштабное вторжение России".

Дмитрий Ступка (фото: instagram.com/stupka777)

После этого, по словам Ступки, он переехал в Польшу, где провел полтора месяца, занимаясь волонтерской деятельностью.