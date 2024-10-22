"Был нашим тренером": возлюбленная Кулебы впервые рассказала историю их знакомства

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое интервью на YouTube-канале журналистки Рамины Эсхакзай RAMINA.

Как Дмитрий Кулеба познакомился со своей возлюбленной

По словам Светланы, они с Дмитрием познакомились еще в 2003 году, когда будущий глава МИД учился на последнем курсе Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, где изучал международное право.

"У нас создали команду для студентов-международников, мы играли что-то вроде дебатов, а Дмитрий был нашим тренером", - рассказала женщина.

Много лет спустя она работала над запуском телеканала Ukraine Today, который должен был стать одним из методов борьбы с российской пропагандой.

"Мой шеф сказал, чтобы я пообщалась с Дмитрием как с послом по особым поручениям. Мы встретились, пообщались по работе, и все", - вспоминает она.

Как Дмитрий Кулеба познакомился со своей любимой (скриншоты из интервью)

Но через некоторое время все изменилось.

"Я была разведена. Как начинаются отношения у двух взрослых людей - так произошло и у нас. Мы начали вместе жить в 2021 году", - призналась Павелецкая.

Любопытно, что сам Кулеба сейчас у своей избранницы. На это есть веская причина.

"В моей квартире живет мой сын, которому 18 лет. Оплачиваю коммуналку. Я пошел жить к прекрасной женщине. Были сплетни, что я купил любимой квартиру, но это не так", - признается Дмитрий.

Дмитрий Кулеба во время интервью Рамине (скриншоты из интервью)

Как возлюбленная Кулебы восприняла его увольнение с поста главы МИД

Светлана признается, что после увольнение Кулебы с поста главы МИД она волновалась за него, "опасалась, чтобы он не впал в депрессию".

"Мы ведь, дети 1980-1990-х, проживали разные моменты с родителями. Помню, когда мой отец потерял работу, перед тем как начать свой бизнес, он держался, чтобы мы с братом не заметили, что ему тяжело. Но я помню, как ему было непросто. Я восхищаюсь Дмитрием, у него график расписан лучше, чем у меня", - призналась женщина.

Кто такая Светлана Павелецкая

Павелецкая - украинская бизнесвумен, специалист по маркетингу и PR, а также соучредитель популярного издательства #книголав. Она родилась в Одессе, училась в КИМО, бизнес-школе МИМ, также получала образование в Британии.

В 2020 году Павелецкая стала исполнительным директором Института когнитивного моделирования, занимающегося социальными технологиями и политическим консалтингом.

Кроме того, она является активной фигурой в публичном пространстве, выступает за развитие украинской книжной индустрии и является поклонницей популяризации украиноязычной литературы.

В свое время Светлана отказалась от карьеры дипломата.

“Когда я поступила в Институт международных отношений, у моей мамы была надежда, что я стану дипломатом. Часть моего курса пошла туда - это были мажорные люди и могли себе это позволить. Потом я узнала зарплату в МИДе. Помню, что позвонила маме и сказала, что на такие деньги жить не готова", - говорит Светлана.

Светлана Павелецкая (фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana)

Что известно о личной жизни Дмитрия Кулебы

Ранее Кулеба был в браке с депутатом Киевсовета Евгенией Кулебой. У бывших влюбленных родилось двое детей. Официально пара развелась в апреле 2022 года.

Впервые о романе Дмитрия со Светланой заговорили в сети еще в декабре 2021 года, когда начали появляться их общие фото. На момент начала отношений с нынешней избранницей мужчина все еще состоял в официальном браке.

От первого брака у Кулебы есть сын и дочь (фото: instagram.com/dmytro_kuleba)

Напомним, что Дмитрий Кулеба занимал должность министра иностранных дел Украины с марта 2020 года.

Его уволили в сентябре 2024 года в рамках так называемой "перезагрузки правительства". Он подал заявление на отставку 4 сентября, и уже на следующий день Верховная Рада проголосовала за его увольнение.

Кулеба отметил, что во время процесса увольнения к его работе претензий не было, и его отставка не связана с провалами во внешней политике.

Ходили слухи, что Кулебе могут предложить возглавить одно из важных посольств Украины за границей. Однако пока об этом ничего не известно.

“По своему опыту скажу, что жизнь меня постоянно возвращает на госслужбу. Если не вернет, я не буду страдать по этому поводу. Но если Господь уже в течение 20 лет мне говорит, что это мой путь, служение, то надо быть глупым, чтобы не обращать внимания на эти сигналы. Я сейчас буду заниматься другим делом, чтобы быть полезным собственной стране в статусе гражданина, у которого есть определенный социальный капитал и контакты", - сказал Кулеба в интервью.