Дмитрий Кулеба попал в больницу после прогулки с собаками: что случилось (фото)

Детали инцидента

Дмитрий опубликовал фото своей окровавленной ноги, где видны следы собачьих укусов.

"Собак надо любить, но и держать на поводках. Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки. И попутно на меня", - написал министр.

Дмитрий Кулеба попал в больницу после нападения собаки (фото: instagram.com/dmytro_kuleba)

По словам Кулебы, он обратился к медикам, которые "подрихтовали" ему ногу.

Также политик рассказал, что на смене была интернка из Индии. Она после полномасштабного вторжения РФ осталась учиться и работать в Украине.

"Символично, что именно на мою травму как раз дежурила интерн из Индии, которая осталась учиться и работать в Украине после вторжения", - поделился Дмитрий.

Отметим, что у Кулебы также есть три собаки: Густав, Бенджи и Марик. Последнего щенка, которого спасли из блокадного Мариуполя, министр иностранных дел взял в свою семью в 2022 году.

Собаки Дмитрия Кулебы (фото: instagram.com/dmytro_kuleba)