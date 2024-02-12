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Дмитрий Кулеба попал в больницу после прогулки с собаками: что случилось (фото)

Дмитрий Кулеба (фото: instagram.com/dmytro_kuleba)
Автор: Иванна Пашкевич

На министра иностранных дел Дмитрия Кулебу напал большой пес во время прогулки. Ему пришлось обращаться за помощью к медикам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт политика.

Детали инцидента

Дмитрий опубликовал фото своей окровавленной ноги, где видны следы собачьих укусов.

"Собак надо любить, но и держать на поводках. Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки. И попутно на меня", - написал министр.

Дмитрий Кулеба попал в больницу после нападения собаки (фото: instagram.com/dmytro_kuleba)

По словам Кулебы, он обратился к медикам, которые "подрихтовали" ему ногу.

Также политик рассказал, что на смене была интернка из Индии. Она после полномасштабного вторжения РФ осталась учиться и работать в Украине.

"Символично, что именно на мою травму как раз дежурила интерн из Индии, которая осталась учиться и работать в Украине после вторжения", - поделился Дмитрий.

Отметим, что у Кулебы также есть три собаки: Густав, Бенджи и Марик. Последнего щенка, которого спасли из блокадного Мариуполя, министр иностранных дел взял в свою семью в 2022 году.

Собаки Дмитрия Кулебы (фото: instagram.com/dmytro_kuleba)

Недавно Залужный взорвал сеть патриотическим кадром с женой.

Также мы рассказывали, что в Германии с ножом напали на украинских баскетболистов из-за национальности.

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Дмитрий КулебалікарніМинистр иностранных дел