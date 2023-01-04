Как заключить контракт на прохождение службы в ВСУ: какие условия и денежное довольствие

Уже 10 месяцев Украина смело противостоит российскому нашествию. 24 февраля народ сплотился: многие ребята вступили в ряды Вооруженных Сил Украины и Территориальной обороны. В общей сложности в защиту страны добровольно стали более 100 000 граждан.

Какие условия заключения контракта с ВСУ и какая зарплата - подробнее читайте в материале ниже.

Какие условия заключения контракта

Основными требованиями при отборе и принятии на военную службу по контракту являются:

пригодность к военной службе по медицинским показателям

физическая подготовка и психологическая стойкость кандидата

базовое общее образование

К тому же желающий заключить контракт должен соответствовать требованию возраста, а именно от 18 до 45 лет, в особый период - до 60 лет.

На военную службу по контракту принимаются только граждане, которые прошли профессионально-психологический отбор и отвечают установленным требованиям прохождения военной службы.

Подписать контракт в ВСУ могут граждане от 18 лет (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Для того чтобы заключить контракт для выполнения военной службы, необходимо иметь следующие документы:

паспорт

идентификационный код

служебная характеристика

медицинская справка о состоянии здоровья

военный билет (для военнообязанных)

копии документов об образовании и трудовой деятельности

копии документов о рождении и семейном положении

письменное согласие на проведение специальной проверки

автобиография в рукописном и напечатанном экземплярах

справка о составе семьи и месте регистрации или фактического проживания

Женщины, желающие проходить военную службу по контракту, проходят такую же процедуру принятия на контрактную службу, как и мужчины.

Какая у военных зарплата

Зарплата военнослужащих зависит от должности, выслуги лет, допуска к государственной тайне, выполнению соответствующих задач, месту службы, премии по решению командира воинской части.

Денежное довольствие содержит:

ежемесячные основные выплаты

ежемесячные дополнительные выплаты

единовременные дополнительные выплаты

Для военнослужащих, не привлеченных к ведению боевых действий, заработная плата составляет 30 000 гривен, если привлечены - 100 000 гривен. Ежемесячно военнослужащий получает в среднем 44 000 гривен или 114 000 гривен.

Кроме того, при заключении первого контракта выплачивается единовременная денежная помощь в размере от 19 000 гривен.

Зарплата военнослужащего зависит от многих факторов, среди которых должность и опыт (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Как отбирают кандидатов

Желающий прибывает в военкомат по месту регистрации для собеседования и подбора должности.

В учреждение следует подать заявление о вступлении на службу по контракту, копию паспорта и справки о присвоении идентификационного номера, справку из МВД Украины об отсутствии судимости или ее погашении и военный билет для военнообязанных.

Далее по процедуре гражданин проходит психологическое тестирование, военно-врачебную комиссию.

Женщины проходят аналогичную процедуру отбора, что и мужчины (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

После этого он обязан предоставить сертификат о прохождении профилактического наркологического осмотра и справки об отсутствии нахождения на учете в психоневрологическом, кожвенерологическом и тубдиспансере и с определением группы крови и резус-фактора.

Женщинам также необходимо предоставить справку об отсутствии беременности.

Также все желающие представляют результаты анализов на ВИЧ, сифилис, гепатитов B и С, карточку медицинского осмотра.

Следующим шагом следует ожидать вызов из военкомата и готовить остальные документы, которые могут добавляться для оформления личного дела после заключения контракта.