RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дмитрий Дикусар ответил, что думает о коллеге Владе Яме, который сбежал в США во время войны

Дмитрий Дикусар и Влад Яма (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский танцовщик Дмитрий Дикусар, защищающий нашу страну от оккупантов на передовой, высказался о своем коллеге Владе Яме, который во время полномасштабного вторжения уехал в США. Защитник признался, что даже не вспоминает о беглеце.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью хореографа в эфире телемарафона.

Дмитрий Дикусар высказался о Владе Яме

Ведущая Маричка Падалко поинтересовалась у защитника, вышел бы Дикусар на один паркет с Ямой. На что тот ответил, что он об этом вообще не думает.

Дмитрий Дикусар и Влад Яма (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy, instagram.com/vladyama_official)

"У меня нет никаких мыслей по этому поводу. Я вообще не упоминаю о Владе. У меня есть люди, о которых я должен заботиться и думать. Я считаю, что надо тратить свое внимание, время, фокус и энергию на людей, которые этого достойны" . Сейчас вокруг меня есть люди, о которых мне приятно думать и о которых я думаю", - признался мужчина.

Он также отметил: если бы его не спросили о хореографе, то он даже и не вспомнил бы о нем.

"Вы бы не вспомнили - я бы не вспомнил. Скажу так…", - добавил Дмитрий.

Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/vladyama_official)

Напомним, Дмитрий Дикусар с первых дней полномасштабной войны служит в рядах ВСУ. Танцовщик исчез из медийного пространства, а сейчас он находится в мини-отпуске.

В то время как Влад Яма пересиживает войну за границей, хотя уверяет, что активно помогает своей стране.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Недавно Влад Яма показал, как наслаждается жизнью после побега в США.

Также мы рассказывали, что в России "похоронили" Виталия Козловского.

Читайте РБК-Украина в Google News
Влад ЯмаДмитрий Дикусар