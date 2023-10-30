Дмитро Дікусар відповів, що думає про колегу Влада Яму, який втік до США під час війни

Дмитро Дікусар висловився про Влада Яму

Ведуча Марічка Падалко поцікавилася у захисника, чи вийшов би Дікусар на один паркет з Ямою. На що той відповів, що він про це взагалі не думає.

Дмитро Дікусар і Влад Яма (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy, instagram.com/vladyama_official)

"У мене немає жодних думок з цього приводу. Я взагалі не згадую про Влада. У мене є люди, про яких я маю піклуватися і думати. Я вважаю, що треба витрачати свою увагу, час, фокус і енергію на людей, які цього гідні. Зараз навколо мене є люди, про яких мені приємно думати і про яких я думаю", - зізнався чоловік.

Він також зазначив: якби у нього не запитали про хореографа, то він навіть і не згадав би про нього.

"Ви б не згадали - я б не згадав. Скажу так…", - додав Дмитро.

Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, Дмитро Дікусар з перших днів повномасштабної війни служить у лавах ЗСУ. Танцівник зник з медійного простору, а зараз він перебуває у мінівідпустці.

У той час як Влад Яма пересиджує війну за кордоном, хоча запевняє, що активно допомагає своїй країні.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)