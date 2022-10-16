Воюющий на фронте Дмитрий Дикусар прервал длительное молчание и попросил украинцев о помощи

Украинский хореограф и звезда "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар, который в рядах ВСУ на фронте защищает родину от российских оккупантов, прервал длительное молчание в сети и обратился к соотечественникам с призывом помощь с обеспечением для бойцов на передовой.
Об этом воин и артист 16 октября рассказал в своем Instagram.
Дикусар отметил в публикации, что сейчас у украинцев во время полномасштабной войны происходит переоценка ценностей, и необходимо всем сообща двигаться вперед - к победе, так как "именно вместе мы сможем переварить это ужасное "блюдо жизни" и освободить место для чего-то нового".
Так, Дмитрий просит украинцев помочь собрать для его подразделения рации, в которых есть срочная необходимость.
Дмитрий Дискусар, хореограф и боец ВСУ (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)
"От качества связи зависит слаженность действий подразделений. А это очень важно для успешности выполнения боевой задачи и предотвращения дополнительных потерь...
Если у кого-то есть возможность помочь с поиском DP4800E Motorola, DP4600E Motorola, напишите мне. А всем, кто захочет помочь собрать на них деньги, я буду благодарен за 10 гривен и репост. Пусть вас Бог хранит, но и вы храните себя! Обнял! Все будет Украина", - пишет Дикусар.
Также знаменитость указал номер своей банковской карты для желающих оказать материальную поддержку для закупки раций для воинов на фронт: 5168 7453 2088 3702.
Дмитрий Дискусар в рядах ВСУ воюет с российскими оккупантами (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)
Отметим, что Дикусар перед этим крайний раз "выходил на связь" со своими подписчиками в сети еще в середине июля, то есть три месяца назад. На нынешнюю публикацию и обращение артиста и воина украинцы активно откликнулись - в комментариях звучат слова благодарности, лучшие пожелания, и уверения в неизменной поддержке наших защитников.
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