Воюющий на фронте Дмитрий Дикусар прервал длительное молчание и попросил украинцев о помощи

Дикусар отметил в публикации, что сейчас у украинцев во время полномасштабной войны происходит переоценка ценностей, и необходимо всем сообща двигаться вперед - к победе, так как "именно вместе мы сможем переварить это ужасное "блюдо жизни" и освободить место для чего-то нового".

Так, Дмитрий просит украинцев помочь собрать для его подразделения рации, в которых есть срочная необходимость.

Дмитрий Дискусар, хореограф и боец ВСУ (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

"От качества связи зависит слаженность действий подразделений. А это очень важно для успешности выполнения боевой задачи и предотвращения дополнительных потерь...

Если у кого-то есть возможность помочь с поиском DP4800E Motorola, DP4600E Motorola, напишите мне. А всем, кто захочет помочь собрать на них деньги, я буду благодарен за 10 гривен и репост. Пусть вас Бог хранит, но и вы храните себя! Обнял! Все будет Украина", - пишет Дикусар.

Также знаменитость указал номер своей банковской карты для желающих оказать материальную поддержку для закупки раций для воинов на фронт: 5168 7453 2088 3702.

Дмитрий Дискусар в рядах ВСУ воюет с российскими оккупантами (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Отметим, что Дикусар перед этим крайний раз "выходил на связь" со своими подписчиками в сети еще в середине июля, то есть три месяца назад. На нынешнюю публикацию и обращение артиста и воина украинцы активно откликнулись - в комментариях звучат слова благодарности, лучшие пожелания, и уверения в неизменной поддержке наших защитников.

Благодарим Вас! Мы точно не устали помогать нашим защитникам, потому что вместе победим!

Я горжусь тобой больше, чем когда-либо. Ты герой.

Береги Боже Вас Дмитрий и ваших побратимов! Возвращайтесь живыми, целыми домой! Да приятно Вас видеть! Слава Украине!

Мы не устали, потому что знаем, что Вам гораздо труднее. Молимся за вашу жизнь, за победу Украины! Берегите себя, еще станцуем после победы

Димочка, рада Вас видеть! Спасибо Вам! Божьего Вам благословения! Конечно, поможем! Ждем с Победой! Слава Украине!

Берегите себя, Дмитрий! Вы наш талантливый танцовщик! А еще - настоящий мужчина!

Дмитрий Дискусар, хореограф, участник "Танці з зірками", воин ВСУ (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)