Дмитро Дікусар, який воює на фронті, перервав тривалу мовчанку і попросив українців про допомогу

Дікусар зазначив у публікації, що зараз в українців під час повномасштабної війни відбувається переоцінка цінностей, і необхідно всім спільно рухатися вперед - до перемоги, оскільки "саме разом ми зможемо перетравити цю жахливу "страву життя" і звільнити місце для чогось нового".

Так, Дмитро просить українців допомогти зібрати для його підрозділу рації, в яких є негайна необхідність.

Дмитро Дікусар, хореограф і боєць ЗСУ (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

"Від якості зв‘язку залежить злагодженість дій підрозділів. А це надважливо для успішності виконання бойового завдання і запобіганню додаткових втрат.

Якшо в когось є можливість допомогти з пошуком рацій DP4800E Motorola, DP4600E Motorola, напишіть мені. А всім, хто захоче допомогти зібрати на них кошти, я буду вдячний за 10 гривень і репост. Хай вас Бог береже, але і ви себе бережіть! Обійняв! Все буде Україна", - пише Дікусар.

Також знаменитість вказав номер своєї банківської картки для бажаючих надати матеріальну підтримку для закупівлі рацій для воїнів на фронт: 5168745320883702.

Дмитро Дікусар у лавах ЗСУ воює з російськими окупантами (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Зазначимо, що Дікусар перед цим востаннє "виходив на зв'язок" зі своїми передплатниками в мережі ще в середині липня, тобто три місяці тому. На нинішню публікацію та звернення артиста та воїна українці активно відгукнулися – у коментарях звучать слова вдячності, найкращі побажання та запевнення у незмінній підтримці наших захисників.

Дякуємо вам! Ми точно не втомилися допомагати нашим захисникам, бо разом переможемо!

Я пишаюся тобою більш ніж коли-небудь. Ти герой.

Бережи Боже Вас Дмитре і ваших побратимів! Повертайтесь живими, цілими додому! Так приємно Вас бачити! Слава Україні!

Ми не втомилися, бо знаємо, що Вам набагато важче. Молимося за ваші життя, за перемогу України! Бережіть себе, ще станцюємо після перемоги

Дімочка, рада Вас бачити! Дякуємо Вам! Божого Вам благословіння! Звичайно, допоможемо! Чекаємо з Перемогою! Слава Україні!

Бережіть себе, Дмитро! Ви наш талановитий танцівник! А ще - справжній чоловік!

Дмитро Дікусар, хореограф, учасник "Танці зі зірками", воїн ЗСУ (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)