Дмитро Дікусар, який воює на фронті, перервав тривалу мовчанку і попросив українців про допомогу

Український хореограф та зірка "Танців зі зірками" Дмитро Дікусар, який у лавах ЗСУ на фронті захищає батьківщину від російських окупантів, перервав тривалу мовчанку в мережі та звернувся до співвітчизників із закликом допомогу із забезпеченням для бійців на передовій.
Про це воїн та артист 16 жовтня розповів у своєму Instagram.
Дікусар зазначив у публікації, що зараз в українців під час повномасштабної війни відбувається переоцінка цінностей, і необхідно всім спільно рухатися вперед - до перемоги, оскільки "саме разом ми зможемо перетравити цю жахливу "страву життя" і звільнити місце для чогось нового".
Так, Дмитро просить українців допомогти зібрати для його підрозділу рації, в яких є негайна необхідність.
Дмитро Дікусар, хореограф і боєць ЗСУ (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)
"Від якості зв‘язку залежить злагодженість дій підрозділів. А це надважливо для успішності виконання бойового завдання і запобіганню додаткових втрат.
Якшо в когось є можливість допомогти з пошуком рацій DP4800E Motorola, DP4600E Motorola, напишіть мені. А всім, хто захоче допомогти зібрати на них кошти, я буду вдячний за 10 гривень і репост. Хай вас Бог береже, але і ви себе бережіть! Обійняв! Все буде Україна", - пише Дікусар.
Також знаменитість вказав номер своєї банківської картки для бажаючих надати матеріальну підтримку для закупівлі рацій для воїнів на фронт: 5168745320883702.
Дмитро Дікусар у лавах ЗСУ воює з російськими окупантами (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)
Зазначимо, що Дікусар перед цим востаннє "виходив на зв'язок" зі своїми передплатниками в мережі ще в середині липня, тобто три місяці тому. На нинішню публікацію та звернення артиста та воїна українці активно відгукнулися – у коментарях звучать слова вдячності, найкращі побажання та запевнення у незмінній підтримці наших захисників.
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