Дмитро Комаров подарував автобус футбольній команді: яскраві фото

Дмитро Комаров під час зйомок програми "Світ навиворіт" познайомився з унікальною сім'єю з Бразилії. Подружня пара виховує 13 хлопчиків, які створили футбольну команду.

Незвичайним є й те, що всіх синів вони назвали на честь відомих бразильських футболістів, прізвище яких починається на літеру "Р": Рональдо, Рафаель, Рауль, Рубен, Ріко Родрігез, Рівалдо, Рамірез, Рікельме, Руан, Раі, Робсон і Рейнар. Команду тренує їх батько Шитаун.

Багатодітний батько тяжко працює, але сім'я живе бідно і у них не вистачає грошей, щоб купити хлопцям бутси для тренувань. Хлопчики грають босоніж, а сплять на матрацах просто на підлозі. Незважаючи на всі побутові труднощі, сім'я щаслива, у них вдома - взаєморозуміння та любов.

Дмитро Комаров з сім'єю футболістів з Бразилії (фото: прес-служба 1+1)

Поки Дмитро гостював у легендарної родини, стало зрозуміло, що її головна проблема - неможливість разом виїхати за межі містечка. Батьки жодного разу за все життя нікуди не їздили разом з дітьми, навіть до рідної бабусі в іншу провінцію. Купити квитки навіть на простий автобус для 15 осіб для них задорого.

Найбільша мрія Шитауна, його дружини Джусі і їх тринадцяти синів - будь-який, навіть самий старенький мікроавтобус, який дозволив би їм не тільки вибиратися за межі будинку повним складом, але і заробляти гроші, перевозити вантажі та пасажирів.

Дмитро Комаров вирішив здійснити мрію унікальної сім'ї та подарував їм засіб пересування. Телеведучому пощастило знайти старенький, але робочий мікроавтобус Volkswagen T1, який колись був шкільним, а потім був списаний.

Дмитро Комаров подарував автобус футбольній команді (фото: прес-служба 1+1)

Ведучий прикрасив його повітряними кулями і урочисто заїхав у двір до сім'ї. Багатодітні батьки та їхні сини просто не повірили своїм очам, був шок, захоплення, дуже багато емоцій. Коли ведучий пояснив, що це подарунок, діти кинулися до нього в обійми з криками радості, на очах у батьків були сльози. Дмитра Комарова підняли на руки і почали підкидати в повітря, ніби святкуючи перемогу у футбольному матчі.

"У мене немає слів. Я поставлю цю машину на рейс і буду возити людей заробляти гроші. Буду перевозити вантажі. Тепер життя моєї сім'ї зміниться і не буде колишнім", - зізнався Шитаун.

Дмитро Комаров подарував автобус футбольній команді (фото: прес-служба 1+1)

Дмитро Комаров із захопленням згадує цей момент: "Це був один з найщасливіших моментів всієї експедиції до Бразилії. Щастя в очах 13 братів-футболістів я не забуду ніколи", - сказав ведучий.

Ще одним приємним подарунком для хлопчиків від програми "Світ навиворіт" стала форма збірної України. Тепер у Бразилії є ціла футбольна команда, яка грає в українській формі.

Комаров продовжує спілкуватися з героями програми. Ведучий розповів, що у них все добре. Батько вже почав займатися перевезеннями і заробляти, машину потихеньку реставрує. Життя сім'ї тепер дійсно інше. Зовсім недавно вони вперше всім складом з'їздили в невелику подорож.

Дмитро Комаров з сім'єю футболістів з Бразилії (фото: прес-служба 1+1)