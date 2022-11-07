Астролог назвала три знака Зодиака, которых скоро ждут экстремальные перемены

Фото: Гороскоп с 7 по 13 ноября (pixabay.com)

Гороскоп с 7 по 13 ноября расскажет о знаках Зодиака, которых ждут экстремальные жизненные изменения. В большинстве своем, к сожалению, они не очень положительные, ведь период будет не слишком благоприятным.

Прогноз для каждого знака Зодиака дала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram. Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.