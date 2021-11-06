ru ua
Сб, 06 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Дмитрівська субота 2021: коли і як поминати покійних

Новость на русском →
Субота 06 листопада 2021 10:08
Дмитрівська субота 2021: коли і як поминати покійних Дмитрівська поминальна субота 2021 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Поминання покійних - важлива традиція в Україні й в церковному календарі є спеціальні дні для цього. Вони називаються поминальні суботи або батьківські та пов'язані з православними святами за календарем, а також рахуються в залежності від дати Великодня.

На початку листопада - Дмитрівська батьківська субота. В який день потрібно відвідати могили рідних і пом'янути батьків- читайте в Styler.

У поминальні дні зазвичай відвідують церкву і замовляють молебень про покійних. У церквах ставлять свічки та моляться, а також приносять продукти та хліб для незаможних.

Після молитви за рідних відправляються на кладовище, щоб провідати могили родичів. У листопаді зазвичай закінчують облагороджування огорож і пам'ятників. Увечері сім'я збирається на поминальну трапезу.

Дмитрівська батьківська субота - день загального поминання померлих. Дата - напередодні Дня Дмитра Солунського, 8 листопада.

Дата у Дмитрівської суботи не постійна й у 2021 році вона випадає на 6 листопада.

Поминальна субота - це день, коли поминають не тільки покійних рідних. Це день вшанування пам'яті родичів, друзів, загиблих воїнів. У такий день заведено жаліти всіх убогих, нещасних і скривджених.

Згадувати покійних в поминальну суботу поганими або злими словами - страшний гріх. Якщо говорити про померлих – то тільки хороше в такий день.

Варто відзначити, що в листопаді буде ще одна поминальна субота - Михайлівська. Її дата випадає у 2021 році на 20 листопада.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята і пости нас чекають в листопаді 2021.

Читайте РБК-Україна в Google News
традиции
LITE
Свято 6 листопада: що заборонено робити, важливі традиції цього особливого дня
Свято 6 листопада: що заборонено робити, важливі традиції цього особливого дня