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Дмитриевская суббота 2021: когда и как поминать усопших

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Суббота 06 ноября 2021 10:08
Дмитриевская суббота 2021: когда и как поминать усопших Дмитриевская поминальная суббота 2021 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Поминание усопших – важная традиция в Украине и в церковном календаре есть специальные дни для этого. Они называются поминальные субботы или родительские и связаны с православными праздниками по календарю, а также считаются в зависимости от даты Пасхи.

В начале ноября – Дмитриевская родительская суббота. В какой день нужно посетить могилы родных и помянуть родителей - читайте в Styler.

В поминальные дни обычно посещают церковь и заказывают молебен об усопших. В церквях ставят свечи и молятся, а также приносят продукты и хлеб для малоимущих.

После молитвы за родных отправляются на кладбище, чтобы проведать могилы родственников. В ноябре обычно заканчивают облагораживание оградок и памятников. Вечером семья собирается на поминальную трапезу.

Дмитриевская родительская суббота – день всеобщего поминания умерших. Дата – в канун дня Дмитрия Солунского, 8 ноября.

Дата у Дмитриевской субботы не постоянная и в 2021 году она выпадает на 6 ноября.

Поминальная суббота – это день, когда поминают не только усопших родных. Это день чествования памяти родственников, друзей, погибших воинов. В такой день принято жалеть всех убогих, несчастных и обиженных.

Вспоминать усопших в поминальную субботу плохими или злыми словами – страшный грех. Если говорить об умерших – то только хорошее в такой день.

Стоит отметить, что в ноябре будет еще одна поминальная суббота - Михайловская. Ее дата выпадает в 2021 году на 20 ноября.

Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники и посты нас ждут в ноябре 2021.

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