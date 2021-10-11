Тривалі вихідні у жовтні: як працюватимуть банки

У середині вересня українці чекають тривалі вихідні у зв'язку з Днем захисника та захисниць України. Офіційна дата свята - 14 жовтня і наступний робочий день, 15 Жовтня, також вирішили зробити вихідним. Таким чином, українці відпочиватимуть чотири дні поспіль: 14, 15, 16 і 17 жовтня.
Як працюватимуть банки України у святкові дні, розповіли в пресслужбі Нацбанку.
В Україні очікується чотири вихідні дні поспіль. П'ятницю, 15 жовтня, доведеться потім відпрацювати в суботу – 23 жовтня. Всі фінансові організації повинні організувати роботу по своєчасній виплаті пенсій, соціальних виплат, інших грошових доплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів і обмінних пунктів з підкріпленням готівкою різних номіналів.
15 жовтня банки можуть проводити касові операції при необхідності, але без відкриття операційного дня банку
З 14 по 17 жовтня всі міжбанківські перекази через систему електронних платежів НБУ будуть проводитися датою наступного банківського дня – 18 жовтня.
23 жовтня (субота) всі міжбанківські перекази через СЕП будуть проводитися датою цього дня – 23 жовтня.
Як працюватимуть банки на святкові вихідні у жовтні
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився оновлений календар осінніх шкільних канікул в Україні.
А також розповідали про те, що у жовтні українці переводитимуть годинник на зимовий час. Коли потрібно перевести стрілки на годиннику.