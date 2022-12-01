Узнайте, что декабрь принесет вашему знаку Зодиака: гороскоп от астрологов

Овен

Как только вы поверите в себя, у вас обязательно все получится. Все дело в вере, которая самая мощная магия в жизни. Наберитесь смелости и шагните навстречу мечте, а затем вдохновите других на такие же подвиги.

Декабрь –- прекрасная пора, чтобы уделить внимание своей второй половинке. Совместно проведенное время очень укрепит ваши отношения. Кстати, этот период отлично подходит для того, чтобы наконец-то обсудить появление в вашей семье детей.

Телец

Помните: новые люди приходят в вашу жизнь не просто так. И не стоит бояться того, что кто-то уходит из вашего окружения. Старайтесь просто мыслить положительно и принимать нынешний порядок вещей таким, как он есть.

Не стоит заниматься работой, которая совершенно не доставляет вам удовольствия и только извлекает из вас все соки. Этот месяц отлично подходит для поисков работы вашей мечты. Если же вы давно мечтаете о собственном бизнесе, пора открыть его.

Близнецы

Вам следует улучшить свою духовную жизнь, отказавшись от всего, что отравляет вашу личность. Возьмите ответственность за определение своей судьбы. Не позволяйте никому контролировать вашу жизнь.

В начале декабря вы можете потерять пыл и тонус. Чтобы улучшить ситуацию, в первую очередь не тратьте впустую энергию и постарайтесь добиться большей размеренности в своих привычках и действиях.

Рак

Не давайте своему страху смущать вас или сдерживать. Выберите мужество и отвагу. Именно они могут привести вас к новым вершинам, но для этого вы должны жить с гордо приподнятой головой.

Вам следует научиться обсуждать со своей второй половинкой вопросы вашей интимной жизни. Откажитесь от роли тирана и выбросьте из головы мысль о том, что можете получить от любимого человека все, чего только захотите.

Гороскоп на декабрь 2022 года для всех знаков Зодиака (фото: Freepik)

Лев

Вы должны видеть свет в других людях. При этом старайтесь развивать это видение. Это поможет вам по достоинству оценивать усилия других людей. Такой подход может показаться вам несколько необычным, но он позволит вам мирно сосуществовать с окружающими людьми.

Под влиянием Юпитера вы будете прилагать все усилия к тому, чтобы привнести немного разнообразия и романтики в отношения с любимым человеком. Эти усилия не пропадут впустую, вот увидите!

Дева

Вы должны принять и понять изменения, происходящие в вашей жизни, поскольку они необходимы для достижения независимости. Кто-то поможет вам на этом пути. Благодаря этому человеку вы выдержите все тяготы и давление жизненных перемен.

Если у вас недостаточно денег, постарайтесь снизить свои желания. Самое время заняться планированием своих расходов. Старайтесь сделать все возможное, чтобы избежать стресса, связанного с нехваткой финансов.

Весы

Критика, отрицательная или положительная, в любом случае закаляет ваш характер. Так же как для появления радуги нужны и солнечный свет и дождь, вам нужны разнополярные мысли. Именно они помогут вам принять решение. Вы можете многие из них почерпнуть.

В декабре старайтесь не сводить счеты и не держать обиду. Избегайте действий или слов, которые могут ранить вашу вторую половинку. Если сделаете что-то не так, просто признайте свою вину и попросите прощения.

Скорпион

Смелость города берет. Не забывайте об этом, потому что именно таким образом вы сможете стать сильной личностью. Именно ваша храбрый душа вдохновит других людей лететь навстречу своей судьбе даже сквозь царство страха.

Если вы мечтаете построить карьеру, начинайте сейчас. И не стоит ждать, пока кто пригласит вас на работу, чтобы вы начали реализовывать ваши замыслы. Избегайте людей, которые могут воспрепятствовать вашему карьерному росту.

Гороскоп на декабрь 2022 года для всех знаков Зодиака (фото: Freepik)

Стрелец

Будьте благодарны за каждый новый день и его благословения, которые позволяют вам нести в мир добро. Развивайте личность, ценя то, что есть в вашей жизни. Хорошее никогда не исчезнет, если вы будете к нему стремиться.

В течение всего месяца вы будете в прекрасном самочувствии. Вы достигнете пика энергичности. С самого начала периода вы будто будете чувствовать за спиной крылья. Самое время делать то, что давно мечталось!

Козерог

Проявите смелость и силу, чтобы помочь другим людям выйти из сложной ситуации. Но для этого вы ни в коем случае не должны обесценивать себя и свои способности. Вы - сильная личность, и это поможет вам пережить все жизненные бури.

Не оставляйте попыток завести ребенка, если сейчас это актуальный для вас вопрос. Нет ничего невозможного, если вы не потеряете веру и будете держаться вместе с любимым человеком. Никогда не отказывайтесь от ваших общих целей.

Водолей

Начните менять свой взор на некоторые вещи. Помните, что любые изменения, которых вы хотите добиться в жизни, всегда должны начинаться именно с вас. И всегда будьте готовы принять перемены, потому что мир меняется.

Вы можете быть высокоэффективным сотрудником, но иногда простые ошибки выбивают вас из колеи. Сосредоточьтесь на простых вещах. Это может помочь вам получить новый опыт, а вместе с ним и продвижение по службе.

Рыбы

Звезды призывают вас всегда быть готовыми помочь тем, кому чего-то не хватает, делясь теми мелочами, которые у вас есть. Развивайте в себе человеколюбие и заботу об окружающих.

Воздействие светил таково, что вам следует строго подойти к вопросам питания. Если будете позволять себе лишнее, то рискуете не только набрать лишний вес, но и иметь проблемы со здоровьем.