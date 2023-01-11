Узнайте, какая вы стихия по восточному гороскопу и как это формирует вашу судьбу

Нам известно, что в восточном гороскопе есть 12 знаков Зодиака. Однако кроме них, присутствует еще и 5 стихий, которые также влияют на характер и судьбу человека. Каждая стихия имеет свой год подобно символам года.

Кто вы за восточным гороскопом стихий и что это значит - читайте ниже в материале Styler.

Металл

Годы рождения: истекают на 0 и 1.

Цвета: белый (янь), серебристый (инь).

Планета: Венера.

Металл связан с промышленностью и оружием. Люди, кому соответствует металл, носят крепкий и волевой характер. Они независимы от мнения других и всегда твердо мотивированы получить желаемое.

Иногда такие люди немного строги и неэмоциональны, ведь считают это лишним. Однако они достаточно гибки в соответствии с обстоятельствами и способны легко отпускать прошлое.

Стихия Металла (фото: Freepik)

Вода

Годы рождения: истекают на 2 и 3.

Цвета: черный (янь), серый (инь).

Планета: Меркурий.

"Водяные" люди очень творческие, чувствительные лица. Они живут эмоциями и близкими людьми. Представители Воды очень эмпатичны, обладают способностью привлекать людей и легко поддерживают отношения. Лучше всего реализовываться в творчестве по жизни.

Стихия Воды (фото: Freepik)

Дерево

Годы рождения: истекают на 4 и 5.

Цвета: зеленый (янь), синий (инь).

Планета: Юпитер.

Дерево символизирует рост и энтузиазм, а представители этой стихии прославляются стремлением к идеальности. Такие люди умеют правильно принимать решения и легко адаптируются к переменам.

Они также могут быть очень конкурентоспособными, но слишком восприимчивыми к негативным эмоциям, таким как разочарование и гнев.

Стихия Дерева (фото: Freepik)

Огонь

Годы рождения: истекают на 6 и 7.

Цвета: красный (янь), фиолетовый (инь).

Планета: Марс.

Поскольку Огонь является агрессивной стихией, его представители прямолинейны и экспрессивны. Вместе с тем они легко становятся лидерами и привлекают к себе все внимание. Огненные люди очень страстны и умеют очень любить. Среди негативных черт Огня тщеславие, ревность и разочарование.

Стихия Огня (фото: Freepik)

Земля

Годы рождения: истекают на 8 и 9.

Цвета: желтый (янь), золотой (инь).

Планета: Сатурн.

Представители Земли являются честными, организованными и добрыми. В жизни такие люди могут стать хорошими учителями и наставниками, ведь умеют они не только смотреть, но и видеть.

Для тех, кто родился в год Земли, важно иметь физическую, эмоциональную и духовную подпитку. По словам астрологов, людей, рожденных в этот год, считают счастливчиками, потому что о Земле силы природы всегда заботятся.

Стихия Земли (фото: pixabay.com)