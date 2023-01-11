Дізнайтеся, яка ви стихія за східним гороскопом і як це формує вашу долю

Нам відомо, що у східному гороскопі є 12 знаків Зодіаку. Проте крім них, присутні ще й 5 стихій, які також впливають на характер і долю людини. Кожна стихія має свій рік подібно до символів року.

Хто ви за східним гороскопом стихій і що це означає - читайте нижче в матеріалі Styler.

Метал

Роки народження: закінчуються на 0 і 1.

Кольори: білий (янь), сріблястий (інь).

Планета: Венера.

Метал пов'язаний з промисловістю та зброєю. Люди, кому відповідає метал, мають міцний і вольовий характер. Вони незалежні від думки інших та завжди рішуче вмотивовані отримати бажане.

Іноді такі люди є трохи суворими та неемоційними, адже вважають це зайвим. Проте вони достатньо гнучкі відповідно до обставин і здатні легко відпускати минуле.

Стихія Металу (фото: Freepik)

Вода

Роки народження: закінчуються на 2 і 3.

Кольори: чорний (янь), сірий (інь).

Планета: Меркурій.

"Водяні" люди є дуже творчими, чутливими особами. Вони живуть емоціями та близькими людьми. Представники Води є дуже емпатичними, володіють здатністю приваблювати людей і легко підтримують стосунки. Найкраще реалізовуватися у творчості по життю.

Стихія Води (фото: Freepik)

Дерево

Роки народження: закінчуються на 4 і 5.

Кольори: зелений (янь), синій (інь).

Планета: Юпітер.

Дерево символізує ріст і ентузіазм, а представники цієї стихії славляться прагненням до ідеальності. Такі люди вміють правильно ухвалювати рішення та легко адаптуються до змін.

Вони також можуть бути дуже конкурентоспроможними, але надто сприйнятливими до негативних емоцій, таких як розчарування та гнів.

Стихія Дерева (фото: Freepik)

Вогонь

Роки народження: закінчуються на 6 і 7.

Кольори: червоний (янь), фіолетовий (інь).

Планета: Марс.

Оскільки Вогонь є агресивною стихією, його представники є прямолінійними та експресивними. Разом із тим вони легко стають лідерами та привертають до себе всю увагу. Вогняні люди дуже пристрасні та вміють сильно любити. Серед негативних рис Вогню марнославство, ревнощі та розчарування.

Стихія Вогню (фото: Freepik)

Земля

Роки народження: закінчуються на 8 і 9.

Кольори: жовтий (янь), золотий (інь).

Планета: Сатурн.

Представники Землі є чесними, організованими та добрими. У життя такі люди можуть стати хорошими вчителями та наставниками, адже вони вміють не тільки дивитися, але й бачити.

Для тих, хто народився в рік Землі, важливо мати фізичне, емоційне та духовне підживлення. За словами астрологів, людей, народжених в цей рік, вважають щасливчиками, бо про Землю сили природи завжди дбають.

Стихія Землі (фото: pixabay.com)