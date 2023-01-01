Гороскоп на 2023 год каждому знаку Зодиака: какие перемены ждут каждого из нас

Гороскоп 2023 года расскажет каждому из двенадцати знаков Зодиака, что их ждет в следующем году Черного водяного Кролика.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Астрологи советуют вам оставить прошлое позади, начать все заново и стараться мыслить нестандартно.

Некоторым предполагается повышение заработка. Новые бизнес-проекты имеют хорошие шансы на успех в 2023 году, а инвестиции также принесут прибыль.

Вы можете заметить, что вас увлекают романтические мысли и хочется больше общения в первые несколько месяцев.

В первые два квартала года следует уделить повышенное внимание своему здоровью и не давать стрессу власть над собой.

Ваши счастливые числа: 2 и 5

Счастливый цвет: персиковый, розовый, зеленый.

Счастливые месяцы: март, июнь

Телец (21 апреля – 20 мая)

Вы можете надеяться на новое начало и счастливый Новый год! Этот период принесет вам ряд препятствий, но и значительные вознаграждения. В 2023 году не стоит ни в чем спешить, ни во что рискованно вкладывать средства, ни тратить деньги на ненужное.

Освоение новой сферы знаний или набора навыков может помочь вам подняться по карьерной лестнице. Некоторые из вас могут захотеть открыть собственное дело.

Соблюдая распорядок физической активности и полноценного питания, вы можете приблизиться к своим фитнес-целям.

Возможно, в начале года вам придется решать проблемы в романтических отношениях.

Счастливое число: 1, 9

Счастливый цвет: красный, золотистый

Счастливые месяцы: январь, апрель, июль

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецы могут рассчитывать на плодотворный год. Проблем с работой больше не будет, и удача будет светить вам. Некоторые из вас могут взять на себя дополнительные обязанности.

Романтика и любовь могут расцвести в этом году. Уровень взаимопонимания среди близких останется высоким.

Несмотря на шаткое начало года, здоровье, вероятно, значительно улучшится до второго квартала и позже. Вы должны оставаться энергичными и включить физические упражнения в распорядок дня, чтобы наслаждаться преимуществами здорового тела.

Последние три месяца года могут ознаменоваться прибылями, неожиданными прибылями и фантастическими возможностями совершить накопление.

Счастливое число: 6, 8

Счастливый цвет: синий, серый, серебристый

Счастливые месяцы: февраль, август, ноябрь

Рак (22 июня – 22 июля)

2023 год будет вам фантастическим. Возможно повышение в должности и/или увеличение зарплаты. Вы можете получить стремительный успех и материальный достаток в последней четверти года. Последовательные, небольшие, но постоянные усилия в течение длительного времени – это то, что нужно, чтобы добиться чего-либо.

Планы по улучшению вашего финансового положения могут начать осуществляться. Однако вариант быстро или легко обогатиться не следует рассматривать.

Отношения с близкими людьми, скорее всего, испытают незначительные колебания. Чтобы сохранить мир дома в этом году вам придется пойти на некоторые уступки.

Будьте особенно внимательны к своему здоровью.

Счастливое число: 7, 11

Счастливый цвет: фиолетовый, зеленый

Счастливые месяцы: сентябрь, декабрь

Лев (23 июля – 23 августа)

В новому году для Львов много возможностей. Сохраняйте хладнокровие и сосредоточенность, если хотите наслаждаться выпавшими возможностями. Продвижение в карьере придет из-за упорного труда. Установите как можно больше личных и профессиональных контактов.

Совместные предприятия и другие косвенные инвестиции, вероятно, будут успешны в первой половине года.

После первых трех месяцев у вас будут мирные и дружеские отношения с вашими близкими. Ваши отношения с половинкой будут процветать, когда вы решите свои разногласия как пара. Для кого-то могут зазвонить "свадебные колокола".

Здоровый образ жизни и уход за собой должны быть руководящими принципами на следующий год.

Счастливое число: 18, 22

Счастливый цвет: бордовый, пурпурный

Счастливые месяцы: апрель, май, сентябрь

Дева (24 августа – 23 сентября)

В 2023 году удача будет с вами! В первой половине года могут появиться новые возможности, вам откроется путь к совершенно новым начинаниям.

Благодаря тщательному финансовому планированию, этот год должен быть очень плодотворным в финансовом плане. Ваша профессиональная жизнь начнет улучшаться в этом году, если вы примете разумные решения по карьере и целям.

2023 год может быть мирным и спокойным дома. Проводите время с теми, кто вам небезразличен.

Соблюдение здорового образа жизни обеспечит вас огромной энергией.

Счастливое число: 4, 8

Счастливый цвет: зеленый, синий, оранжевый

Счастливые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь

Весы (24 сентября – 23 октября)

2023 год принесет с собой благоприятное время. Астрологи говорят, что у вас есть хорошие шансы достичь своих целей во втором квартале года. Помимо материального достатка появятся возможности для профессионального роста.

Семейная жизнь может переживать как взлеты, так и падения. Романтично настроенные Весы могут иметь проблемы в отношениях.

Те, кто страдает некоторыми хроническими заболеваниями, могут потребовать дополнительного внимания.

В целом этот год предлагает большой потенциал для продвижения. Некоторых из вас может ожидать неожиданное наследие.

Счастливое число: 11, 17

Счастливый цвет: желтый, кремовый, бордовый.

Счастливые месяцы: февраль, март, август

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

2023 год принесет вам много перемен. Ваше финансовое состояние, вероятно, достигнет нового максимума. У тех, кто владеет бизнесом, будут иметь беспрецедентные возможности для роста. В этом году вы можете добиться значительных успехов в своей карьере. Особенно удачным будет последний квартал года.

Дома должен царить покой и согласие, но в последние две-три четверти года все еще могут быть определенные проблемы.

Год имеет большой потенциал, чтобы добиться успехов на романтическом фронте. Стрела Купидона может найти тех, кто одинок и ищет любовь.

Уделите больше внимания своему здоровью. Поддерживая ум ясным с помощью духовных практик, вы сможете увидеть собственные ограничения.

Счастливое число: 18, 22

Счастливый цвет: пурпурный, фиолетовый

Счастливые месяцы: январь, март, октябрь

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

2023 год станет для вас годом, которого стоит ждать с нетерпением. Большая вероятность, что в этом году вы добьетесь новых высот. Благодаря постоянному потоку проектов вы можете быть заняты круглогодично.

Используйте свою интуицию, когда дело доходит до финансовых вопросов, чтобы обеспечить успех вашего бизнеса.

Это будет удачный год для ваших отношений. Во второй половине 2023 года Стрельцы будут чувствовать себя эмоционально спокойнее, что позволит им больше сосредоточиться на домашних хлопотах.

Вы и ваш партнер можете стать счастливее и ближе друг к другу. Этот год должен быть одним из самых здоровых в вашей жизни.

Счастливое число: 1, 8

Счастливый цвет: шафран, белый

Счастливые месяцы: май, июнь, август

Козерог (22 декабря – 21 января)

Встречайте 2023 с улыбкой! Существует потенциал роста доходов и, как следствие, увеличение богатства. Что бы вы ни делали со своими деньгами, все получится только к лучшему. Вы можете добиться успеха на фронте карьеры в начале года.

Счастье и мир будут в вашем доме и отношениях. Это благоприятный год для создания семьи, поэтому, если вы думали о том, чтобы жениться (выйти замуж), сейчас самое время.

Большую часть года вы должны чувствовать себя фантастически. Ваш безграничный оптимизм должен помочь вам преодолеть какие-либо трудности.

Покупка и инвестиции в недвижимость в последнем квартале года принесут положительные результаты. Если представится возможность путешествовать, ею не помешает воспользоваться.

Счастливое число: 9, 11

Счастливый цвет: все оттенки зеленого

Счастливые месяцы: апрель, ноябрь, декабрь

Водолей (22 января-19 февраля)

В 2023 году вам улыбнется удача! Вы можете чувствовать себя более энергичными, чем когда-либо прежде, и это уверенно перенесет вас во второй квартал года. Если вы приложите усилия во время нового года, вы можете оказаться в очень стабильном финансовом положении.

Очень скоро вы можете получить повышение или продвижение по службе благодаря вашим стараниям.

Рабочие обязательства могут помешать вам проводить достаточно времени с семьей и друзьями дома. Тяжелое начало года в любви не продлится вечно. Ваш положительный взгляд и доверие в отношениях могут помочь укрепить их.

Сохранение здоровья должно быть одним из ваших главных приоритетов.

Счастливое число: 5, 9

Счастливый цвет: серебристый, розовый

Счастливые месяцы: июнь, сентябрь

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Вы получите то, чего хотите в 2023 году! Вы можете найти новые возможности, которые помогут вам добиться успеха во всех сферах жизни. Вы будете чувствовать себя хорошо, и это может привести к более быстрому и лучшему принятию решений.

В году Кролика вам не стоит переосмысливать какие-либо важные решения, которые вы сделали для своей карьеры. Во второй половине года вы можете найти лучшие вакансии.

Если вы и ваш партнер встречаетесь некоторое время, вам следует набраться смелости, чтобы сделать решительный шаг и жениться. Вы можете ожидать, что ваш дом и семейная жизнь будут продолжать преуспевать благодаря вашим усилиям.

Четвертый квартал – благоприятное время для новых инвестиций в недвижимость, но только после тщательного рассмотрения и изучения.