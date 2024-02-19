Дизайнеры показали цвета кухонных шкафов, которые всегда в тренде

Кухня - важное место в доме, где нужно создать комфортную атмосферу. Также есть оттенки кухонных шкафов, которые будут всегда в тренде.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes & Gardens.
Такие цвета напоминают смесь серого и голубого.
Американский дизайнер Кэти Куо рассказала, что шиферно-голубой цвет - это как не очень яркий цвет, поэтому его легко сочетать с несколькими стилями декора и другими цветами.
"Вы можете быть уверены, что этот цвет точно не выйдет из моды!" - отметила она.
Если вы приобретете шкафы такого оттенка, то выбрать столешницы будет несложно. На фоне этого цвета будет прекрасно будет выглядеть и дерево, и мрамор.
Следует искать такой нежно-розовый оттенок, где цвет едва присутствует, мягкий и даже больше похож на цвет кожи. Этот оттенок идеально сочетается с черным и зеленым, но не создает контраста, а лишь гармоническую комбинацию.
Натуральные деревянные оттенки вернулись в моду и создают тепло для кухни.
Вечную кухню можно создать, используя более глубокие тона на кухонных шкафах. Одним из оттенков является темно-синий.
Этот оттенок придает тепло и глубину цвета.
Темно-синие оттенки лучше всего сочетаются с белой столешницей.
Ранее мы сообщали, как незаметно разместить вытяжку на кухне.
Также мы писали, с какой комнаты лучше начинать ремонт дома.