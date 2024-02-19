RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дизайнеры показали цвета кухонных шкафов, которые всегда в тренде

Какие оттенки кухонных шкафов в тренде (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Кухня - важное место в доме, где нужно создать комфортную атмосферу. Также есть оттенки кухонных шкафов, которые будут всегда в тренде.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes & Gardens.

Шиферно-голубой

Такие цвета напоминают смесь серого и голубого.

Американский дизайнер Кэти Куо рассказала, что шиферно-голубой цвет - это как не очень яркий цвет, поэтому его легко сочетать с несколькими стилями декора и другими цветами.

"Вы можете быть уверены, что этот цвет точно не выйдет из моды!" - отметила она.

Если вы приобретете шкафы такого оттенка, то выбрать столешницы будет несложно. На фоне этого цвета будет прекрасно будет выглядеть и дерево, и мрамор.

Кухня шиферно-голубого цвета (фото: homesandgardens)

Нежно-розовый

Следует искать такой нежно-розовый оттенок, где цвет едва присутствует, мягкий и даже больше похож на цвет кожи. Этот оттенок идеально сочетается с черным и зеленым, но не создает контраста, а лишь гармоническую комбинацию.

Нежно-розовый цвет кухни (фото: homesandgardens)

Дерево

Натуральные деревянные оттенки вернулись в моду и создают тепло для кухни.

Кухня в деревянном стиле (фото: homesandgardens)

Темно-синий

Вечную кухню можно создать, используя более глубокие тона на кухонных шкафах. Одним из оттенков является темно-синий.

Этот оттенок придает тепло и глубину цвета.

Темно-синие оттенки лучше всего сочетаются с белой столешницей.

Темно-синий оттенок кухни (фото: homesandgardens)

Ранее мы сообщали, как незаметно разместить вытяжку на кухне.

Также мы писали, с какой комнаты лучше начинать ремонт дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
шафадизайнерикухонні лайфхаки