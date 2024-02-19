Дизайнери показали відтінки кухонних шаф, які завжди в тренді

Шиферно-блакитний

Такі кольори нагадують суміш сірого та блакитного.

Американський дизайнер Кеті Куо розповіла, що шиферно-блакитний колір - це не дуже яскравий колір, тож його легко поєднувати з кількома стилями декору та іншими кольорами.

"Ви можете бути впевнені, що цей колір точно не вийде з моди!" - зазначила вона.

Якщо ви придбаєте шафи такого відтінку, то обрати стільниці буде неважко. На тлі цього кольору матиме чудовий виглядатиме і дерево, і мармур.

Кухня шиферно-блакитного кольору (фото: homesandgardens)

Ніжно-рожевий

Варто шукати такий ніжно-рожевий відтінок, де колір ледве присутній, м'який та навіть більше схожий на колір шкіри. Цей відтінок ідеально поєднується з чорним і зеленим, але він не створює контрасту, а лише гармонійну комбінацію.

Ніжно-рожевий колір кухні (фото: homesandgardens)

Дерево

Натуральні деревні відтінки повернулися в моду і створюють тепло для кухні.

Кухня в дерев'яному стилі (фото: homesandgardens)

Темно-синій

Вічну кухню можна створити, використовуючи більш глибокі тони на кухонних шафах. Одним із відтінків є темно-синій.

Цей відтінок додає тепло і глибину кольору.

Темно-сині відтінки найкраще поєднуються з білою стільницею.

Темно-синій відтінок кухні (фото: homesandgardens)