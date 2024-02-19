Дизайнери показали відтінки кухонних шаф, які завжди в тренді

Кухня - важливе місце в будинку, де потрібно створити комфортну атмосферу. Також є відтінки кухонних шаф, які будуть в тренді завжди.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Homes & Gardens.
Такі кольори нагадують суміш сірого та блакитного.
Американський дизайнер Кеті Куо розповіла, що шиферно-блакитний колір - це не дуже яскравий колір, тож його легко поєднувати з кількома стилями декору та іншими кольорами.
"Ви можете бути впевнені, що цей колір точно не вийде з моди!" - зазначила вона.
Якщо ви придбаєте шафи такого відтінку, то обрати стільниці буде неважко. На тлі цього кольору матиме чудовий виглядатиме і дерево, і мармур.
Варто шукати такий ніжно-рожевий відтінок, де колір ледве присутній, м'який та навіть більше схожий на колір шкіри. Цей відтінок ідеально поєднується з чорним і зеленим, але він не створює контрасту, а лише гармонійну комбінацію.
Натуральні деревні відтінки повернулися в моду і створюють тепло для кухні.
Вічну кухню можна створити, використовуючи більш глибокі тони на кухонних шафах. Одним із відтінків є темно-синій.
Цей відтінок додає тепло і глибину кольору.
Темно-сині відтінки найкраще поєднуються з білою стільницею.
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