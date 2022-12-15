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Евровидение 2023: где смотреть Нацотбор и как голосовать за фаворита

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Четверг 15 декабря 2022 20:05
Евровидение 2023: где смотреть Нацотбор и как голосовать за фаворита Что нужно знать о Нацотборе на Евровидение 2023 (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

17 декабря в Украине пройдет финал Национального отбора на Евровидение 2023 года. Как известно, в список участников вошли десять артистов и музыкальных групп. Как и всегда, победителя будут выбирать голосованием судей и зрителей.

Где смотреть Нацотбор и как отдать голос за своего фаворита - подробнее читайте ниже в Styler.

Где можно посмотреть Нацотбор

В Украине Национальный отбор пройдет 17 декабря в 17:00. Организаторы отметили, что проводить его будут в укрытии для безопасности участников.

Нацотбор на Евровидение 2023 можно на:

Кроме того, вы сможете слушать конкурс в прямом эфире на Радіо Промінь.

Ведущими Нацотбора этого года станут Екатерина Павленко, Злата Огневич и Тимур Мирошниченко.

Евровидение 2023: где смотреть Нацотбор и как голосовать за фаворита

Как проголосовать за любимца

Ранее голосование всегда проходило с помощью SMS-сообщений, однако в этом году появилось удобное новшество.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что украинцы смогут голосовать в мобильном приложении "Дія".

Обратите внимание, что отдать голос смогут все граждане Украины старше 14 лет и установившие приложение.

Напомним, что ранее украинцы уже выбирали в "Дії" членов жюри на этот отбор. По результатам голосования, в судейский состав вошли Тарас Тополя, Юлия Санина и Джамала.

Евровидение 2023: где смотреть Нацотбор и как голосовать за фаворита

Кто среди участников отбора

В ноябре "Суспільне" опубликовало десятку финалистов отбора. В нее вошли:

  • 2TONE - "Цветок"
  • Angelina - "Stronger"
  • DEMCHUK - "Alive"
  • FIINKA - "Довбуш"
  • Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
  • KRUTЬ - "Колыбельная"
  • Moisei - "I'm Not Alone"
  • OY Sound System - "Ой, тоскую"
  • Tember Blanche - "Я дома"
  • TVORCHI - "Heart Of Steel"

Евровидение 2023: где смотреть Нацотбор и как голосовать за фаворита

Один из них поедет в мае 2023 в Ливерпуль в Великобритании представлять Украину на международной сцене. Однако пока букмекеры прогнозируют поюеду Jerry Heil.

Напомним, что 67-й песенный конкурс состоится в Англии после победы Kalush Orchestra из-за того, что организаторы не разрешили провести мероприятие в Украине по соображениям безопасности.

Ранее мы показывали все видео участников с песнями на Евровидении 2023 года. Смотрите и выбирайте фаворита.

Читайте также подробнее о том, кому прочат победу на Нацотборе карты Таро.

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