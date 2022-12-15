Евровидение 2023: где смотреть Нацотбор и как голосовать за фаворита
17 декабря в Украине пройдет финал Национального отбора на Евровидение 2023 года. Как известно, в список участников вошли десять артистов и музыкальных групп. Как и всегда, победителя будут выбирать голосованием судей и зрителей.
Где смотреть Нацотбор и как отдать голос за своего фаворита - подробнее читайте ниже в Styler.
Где можно посмотреть Нацотбор
В Украине Национальный отбор пройдет 17 декабря в 17:00. Организаторы отметили, что проводить его будут в укрытии для безопасности участников.
Нацотбор на Евровидение 2023 можно на:
- телеканале "Суспільне Культура"
- сайтах "Суспільне Культура" и "Євробачення"
- ютуб-канале "Євробачення Україна"
- фейсбук-странице "Євробачення Україна" и страницах "Суспільного"
Кроме того, вы сможете слушать конкурс в прямом эфире на Радіо Промінь.
Ведущими Нацотбора этого года станут Екатерина Павленко, Злата Огневич и Тимур Мирошниченко.
Как проголосовать за любимца
Ранее голосование всегда проходило с помощью SMS-сообщений, однако в этом году появилось удобное новшество.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что украинцы смогут голосовать в мобильном приложении "Дія".
Обратите внимание, что отдать голос смогут все граждане Украины старше 14 лет и установившие приложение.
Напомним, что ранее украинцы уже выбирали в "Дії" членов жюри на этот отбор. По результатам голосования, в судейский состав вошли Тарас Тополя, Юлия Санина и Джамала.
Кто среди участников отбора
В ноябре "Суспільне" опубликовало десятку финалистов отбора. В нее вошли:
- 2TONE - "Цветок"
- Angelina - "Stronger"
- DEMCHUK - "Alive"
- FIINKA - "Довбуш"
- Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
- KRUTЬ - "Колыбельная"
- Moisei - "I'm Not Alone"
- OY Sound System - "Ой, тоскую"
- Tember Blanche - "Я дома"
- TVORCHI - "Heart Of Steel"
Один из них поедет в мае 2023 в Ливерпуль в Великобритании представлять Украину на международной сцене. Однако пока букмекеры прогнозируют поюеду Jerry Heil.
Напомним, что 67-й песенный конкурс состоится в Англии после победы Kalush Orchestra из-за того, что организаторы не разрешили провести мероприятие в Украине по соображениям безопасности.
Ранее мы показывали все видео участников с песнями на Евровидении 2023 года. Смотрите и выбирайте фаворита.
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