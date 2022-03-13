У додатку Дія запустили радіо: як користуватися

У застосунку Дія відтепер можна слухати радіостанції онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Тепер разом із Дія.TV, де ви можете дивитись марафон з новинами, вам доступне і радіо, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють", - написав міністр.

Як користуватися Дія.Радіо

Зайдіть у Дію та натисніть Послуги;

Виберіть Дія.Радіо.

Також Федоров подякував Національній суспільній телерадіокомпанії України за допомогу в реалізації послуги.