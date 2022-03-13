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У додатку Дія запустили радіо: як користуватися

Новость на русском →
Україна, Неділя 13 березня 2022 19:28
У додатку Дія запустили радіо: як користуватися У Дія з'явилось радіо (diia.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У застосунку Дія відтепер можна слухати радіостанції онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Тепер разом із Дія.TV, де ви можете дивитись марафон з новинами, вам доступне і радіо, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють", - написав міністр.

Як користуватися Дія.Радіо

  • Зайдіть у Дію та натисніть Послуги;
  • Виберіть Дія.Радіо.

Також Федоров подякував Національній суспільній телерадіокомпанії України за допомогу в реалізації послуги.

Раніше ми повідомляли, що у Дії вже з'явилося цифрове посвідчення єДокумент.

Також ми писали, що допомогу українській армії можна переслати через Дію.

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