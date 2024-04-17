Дьявольская комета все ближе: когда и как ее можно будет увидеть

Известная комета 12Р/Понса-Брукса, более известная как "дьявольская комета", совсем скоро окажется ближе всего к Солнцу. В это время она будет очень яркой и ее можно увидеть в ночном небе.

Что известно об этой комете и когда можно искать ее на небе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Live Science.

Комета-вулкан 12Р/Понса-Брукса, имеющая ширину 17 км, окажется в ближайшей точке Солнца уже 21 апреля. Она будет находиться в 232 млн км от нашей звезды. Но в этот день яркость кометы достигнет своего пика, поэтому ее можно будет увидеть на ночном небе. Из-за максимального сближения с Солнцем эта комета, имеющая зеленый цвет из-за особого химического состава, станет гораздо ярче.

Как отметили ученые, следующая такая возможность в ближайшее время для жителей Северного шара Земли может не выпасть.

21 апреля сразу после захода Солнца на закате можно будет увидеть на ночном небе эту комету-вулкан, на которой часто происходят извержения. Наблюдать эту комету можно будет еще несколько ночей после 21 апреля.

Согласно прогнозам, у кометы будет звездная величина 5,9, а это значит, что увидеть ее можно будет невооруженным глазом. Понадобится бинокль или телескоп. Чем ниже значение звездной величины – тем ярче объект. А человеческий глаз может увидеть астрономические объекты, имеющие звездную величину ниже 5.

Кометы обычно достигают наибольшего уровня яркости и их легче всего увидеть, когда они находятся в ближайшей точке к Земле. В таком положении комета 12Р/Понса-Брукса будет находиться в начале июня. Следовательно, его смогут увидеть только жители Северного полушария Земли.

Свое название "дьявольская" эта комета получила в июле прошлого года. На ней произошел взрыв и извержение, которые привели к тому, что облако из газа и пыли, окружающих ядро, приняло необычную форму. Казалось, что у кометы возникли "дьявольские рога", из-за небольшого углубления в ядре. На самом деле рогов у кометы нет, но это название осталось.

Комета 12Р/Понса-Брукса залетает во внутреннюю часть Солнечной системы и приближается к Солнцу и Земле раз в 71 год.