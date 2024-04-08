Найдены фрагменты стекла, которые могут иметь космическое происхождение
Мы все привыкли к стеклу, которое производится человеком, однако существует также стекло, которое обнаружили в природе. Иногда бывает сложно определить его происхождение в естественной среде. Новое исследование помогло раскрыть историю возникновения стеклянных частиц, обнаруженных в Австралии.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание ScienceAlert, в котором публикуются статьи о научных исследованиях, открытиях и результатах.
Деталі знахідки
В районе, где есть не менее чем 13 ударных кратеров, ранее обнаружены обломки метеоритов, сформировавшиеся в результате событий примерно 5 тысяч лет назад. У местных аборигенов передается из поколения в поколение легенда об этом поле кратеров.
Метеориты, найденные в этой местности, принадлежат к классу железных и содержат значительное количество металлов, включая железо, никель и кобальт.
Спутниковый снимок кратера Хенбери (фото: ScienceAlert)
Когда космический объект столкнулся с Землей, образовавшееся тепло расплавило его компоненты вместе с окружающей породой. Часть расплавленного материала сформировала капли, разбросанные по территории и затвердевшие, напоминающие фрагменты вулканического стекла.
Эти образцы стекла были изучены исследователями. В лаборатории некоторые частицы были расплавлены до плазменного состояния с использованием лазера, а затем анализировались масс-спектрометром для определения состава материала.
Выяснилось, что стекло содержит элементы из местной породы, а также значительное количество железа, никеля, кобальта, хрома, иридия и других элементов платиновой группы.
Кусок стекла Хенбери (фото: ScienceAlert)
Обнаружено, что состав метеоритного стекла составляет около 10 процентов от общего объема. Хотя эта доля кажется незначительной, она важна. Например, расплавленные породы, образовавшиеся после падения метеорита Чиксулуб в Мексике, содержат менее 0,1 процента астероидного материала.
Подобные образцы метеоритного стекла были найдены и в других местах Земли, включая Египет и Саудовскую Аравию. Авторы исследования считают, что химический анализ таких образцов поможет лучше определить, имеет ли тот или иной кратер космическое происхождение.
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