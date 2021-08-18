У "Дії" почали відображатися COVID-сертифікати: як перевірити документ

Так, нова версія застосунку була підтверджена після виконання вимог Google, що стосуються прав доступу до інформації по коронавірус.

У міністерстві розповіли, що сертифікати працюватимуть, як і інші документи в Дії. Також перевірити їх дійсність можна буде за допомогою QR-коду.

Окрім того, пізніше сертифікат можна буде згенерувати після негативного результату ПЛР-тесту або в разі одужання після коронавірусу.

Розробкою та технічною реалізацією спільно займаються команди Мінцифри, МОЗ, МВС, МЗС, ДПСУ та НСЗУ.