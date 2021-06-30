"Нафтогаз" почав підключати клієнтів через "Дію": як це працює

Змінити постачальника на НАК "Нафтогаз України" громадяни можуть в додатку "Дію". Оформити заяву на приєднання можна за кілька хвилин.

Про це повідомляє "Дія" на своєму Telegram-каналі .

Згідно з повідомленням, для того, щоб оформити заяву за допомогою програми "Дія", потрібно:

зайти на сайт gas.ua в розділ "стати нашим клієнтом";

вибрати можливість "подати заяву з "Дія";

вибрати ID-карту або ідентифікаційний код;

сканувати QR-код;

підтвердити передачу цифрового документа;

заповнити додаткові необхідні поля для зміни постачальника;

вибрати функцію "сформувати файл заявки" і після цього підписати заяву у зручний спосіб.

Повідомляється, що раніше процедура зміни газової компанії займала до 3-х тижнів, тепер - до 3-х днів. Подання заявки відбувається в кілька кліків, а обробка - 10-15 хвилин, заявили в "Дії".