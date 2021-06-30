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"Нафтогаз" почав підключати клієнтів через "Дію": як це працює

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Київ, Середа 30 червня 2021 15:08
"Нафтогаз" почав підключати клієнтів через "Дію": як це працює Фото: "Нафтогаз" почав підключати клієнтів через "Дію" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Змінити постачальника на НАК "Нафтогаз України" громадяни можуть в додатку "Дію". Оформити заяву на приєднання можна за кілька хвилин.

Про це повідомляє "Дія" на своєму Telegram-каналі.

Згідно з повідомленням, для того, щоб оформити заяву за допомогою програми "Дія", потрібно:

  • зайти на сайт gas.ua в розділ "стати нашим клієнтом";
  • вибрати можливість "подати заяву з "Дія";
  • вибрати ID-карту або ідентифікаційний код;
  • сканувати QR-код;
  • підтвердити передачу цифрового документа;
  • заповнити додаткові необхідні поля для зміни постачальника;
  • вибрати функцію "сформувати файл заявки" і після цього підписати заяву у зручний спосіб.

Повідомляється, що раніше процедура зміни газової компанії займала до 3-х тижнів, тепер - до 3-х днів. Подання заявки відбувається в кілька кліків, а обробка - 10-15 хвилин, заявили в "Дії".

Нагадаємо, постачальники газу підвищили тарифи на липень.

Зазначимл, "Нафтогаз" встановив річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр.

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