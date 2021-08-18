В "Дие" начали отображаться COVID-сертификаты: как проверить документ

Так, новая версия приложения была подтверждена после выполнения требований Google, касающихся прав доступа к информации по коронавирус.

В министерстве рассказали, что сертификаты будут работать, как и другие документы в Дие. Также проверить их действительность можно будет с помощью QR-кода.

Кроме того, позже сертификат можно будет сгенерировать после отрицательного результата ПЦР-теста или в случае выздоровления после коронавирус.

Разработкой и технической реализацией совместно занимаются команды Минцифры, Минздрава, МВД, МИД, ГПСУ и НСЗУ.