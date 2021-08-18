В "Дие" начали отображаться COVID-сертификаты: как проверить документ

В Украине в приложении действие начали тестировать COVID-сертификаты на платформе Android. В частности, проверить систему смогут граждане, прошедшие полный курс вакцинации.
Об этом говорится на сайте Министерства цифровой трансформации.
Так, новая версия приложения была подтверждена после выполнения требований Google, касающихся прав доступа к информации по коронавирус.
В министерстве рассказали, что сертификаты будут работать, как и другие документы в Дие. Также проверить их действительность можно будет с помощью QR-кода.
Кроме того, позже сертификат можно будет сгенерировать после отрицательного результата ПЦР-теста или в случае выздоровления после коронавирус.
Разработкой и технической реализацией совместно занимаются команды Минцифры, Минздрава, МВД, МИД, ГПСУ и НСЗУ.
Ранее мы сообщали, что "Действие" запустило новую функцию, которая упростит жизнь многим. А именно запустила возможность зарегистрироваться без подключения BankID, только с помощью NFC
Также "Нафтогаз" начал подключать клиентов через "Действие". Сменить поставщика граждане могут в приложении "действие". Оформить заявление на присоединение можно за несколько минут.