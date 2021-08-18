UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В "Дие" начали отображаться COVID-сертификаты: как проверить документ

Автор: Тетяна Самарук

В Украине в приложении действие начали тестировать COVID-сертификаты на платформе Android. В частности, проверить систему смогут граждане, прошедшие полный курс вакцинации.

Об этом говорится на сайте Министерства цифровой трансформации.

Так, новая версия приложения была подтверждена после выполнения требований Google, касающихся прав доступа к информации по коронавирус.

В министерстве рассказали, что сертификаты будут работать, как и другие документы в Дие. Также проверить их действительность можно будет с помощью QR-кода.

Кроме того, позже сертификат можно будет сгенерировать после отрицательного результата ПЦР-теста или в случае выздоровления после коронавирус.

Разработкой и технической реализацией совместно занимаются команды Минцифры, Минздрава, МВД, МИД, ГПСУ и НСЗУ.

Ранее мы сообщали, что "Действие" запустило новую функцию, которая упростит жизнь многим. А именно запустила возможность зарегистрироваться без подключения BankID, только с помощью NFC

Также "Нафтогаз" начал подключать клиентов через "Действие". Сменить поставщика граждане могут в приложении "действие". Оформить заявление на присоединение можно за несколько минут.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия