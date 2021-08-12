Коли COVID-сертифікат в "Дії" отримають власники Android: відповідь Мінцифри

Українські користувачі смартфонів з Android досі не отримали доступу до бета-тесту COVID-сертифікату в застосунку "Дія" . Затримка виникла через погодження з Google.

Про це РБК-Україна сказали в підтримці сервісу "Дія".

"Наразі погоджуємо з Google політику конфіденційності обробки медичних даних. Після чого будемо очікувати на схвалення нової версії у Play Market", - заявили в сервісі.

Після того, як міністерство отримає рішення Google та Play Market, бета-тестування COVID-сертифікату розпочнеться і на платформі Android. Точних термінів поки не називають.