ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Коли COVID-сертифікат в "Дії" отримають власники Android: відповідь Мінцифри

Новость на русском →
Україна, Четвер 12 серпня 2021 15:56
Коли COVID-сертифікат в "Дії" отримають власники Android: відповідь Мінцифри Фото: коли власники Android отримають COVID-сертифікат в "Дія" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Українські користувачі смартфонів з Android досі не отримали доступу до бета-тесту COVID-сертифікату в застосунку "Дія". Затримка виникла через погодження з Google.

Про це РБК-Україна сказали в підтримці сервісу "Дія".

"Наразі погоджуємо з Google політику конфіденційності обробки медичних даних. Після чого будемо очікувати на схвалення нової версії у Play Market", - заявили в сервісі.

Після того, як міністерство отримає рішення Google та Play Market, бета-тестування COVID-сертифікату розпочнеться і на платформі Android. Точних термінів поки не називають.

Нагадаємо, бета-тестування COVID-сертифікату стартувало ще 1 липня. Однак отримали доступ до нього поки тільки власники смартфонів на iOS.

Додамо, український COVID-сертифікат в "Дії" вийшов на останній технічний етап схвалення в ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Коронавірус Дія
NEWS
У центрі Києва на три дні обмежать рух транспорту
У центрі Києва на три дні обмежать рух транспорту
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень