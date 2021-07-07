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"Дія" запустила нову функцію, яка спростить життя багатьом (відео)

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Середа 07 липня 2021 19:24
"Дія" запустила нову функцію, яка спростить життя багатьом (відео) Фото: в "Дія" з'явилась нова функція (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В програмі "Дія" з'явилась чергова важлива опція, яка спростить життя багатьом. Новий функціонал стосується авторизації, а саме запустила можливість зареєструватися без підключення BankID, тільки за допомогою NFC.

Про це повідомила пресслужба "Дії" у Telegram.

Так, функція працює для власників ID-карт. Тому якщо у вас паспорт-книжечка старого зразка, скористатися нововведенням не вийде.

Зокрема пояснили, що для авторизації потрібно лише прикласти свою ID-карту до смартфона на 30 секунд. Робити це потрібно після запуску програми "Дія" та вибору способу авторизації через NFC.

Окрім того, потім потрібно буде пройти перевірку PhotoID.

Як розповів керівник Diia Company Євген, технологія зроблена так, щоб можна було розпізнати людину не просто з фотографії, а саме, що це жива особа, яка ніяк не підроблена.

Також перевірятиметься велика кількість точок на обличчі, які одночасно будуть звірятися з фотокарткою в реєстрі.

Раніше ми повідомляли, що "Нафтогаз" почав підключати клієнтів через "Дію". Змінити постачальника громадяни можуть в додатку "Дію". Оформити заяву на приєднання можна за кілька хвилин.

Також в Україні почали вакцинувати людей з черги в "Дія".

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