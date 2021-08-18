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У "Дії" почали відображатися COVID-сертифікати: як перевірити документ

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Середа 18 серпня 2021 07:35
У "Дії" почали відображатися COVID-сертифікати: як перевірити документ COVID-сертифікати на базі Android (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні в застосунку Дія почали тестувати COVID-сертифікати на платформі Android. Зокрема, перевірити систему зможуть громадяни, які пройшли повний курс вакцинації.

Про це йдеться на сайті Міністерства цифрової трансформації.

Так, нова версія застосунку була підтверджена після виконання вимог Google, що стосуються прав доступу до інформації по коронавірус.

У міністерстві розповіли, що сертифікати працюватимуть, як і інші документи в Дії. Також перевірити їх дійсність можна буде за допомогою QR-коду.

Окрім того, пізніше сертифікат можна буде згенерувати після негативного результату ПЛР-тесту або в разі одужання після коронавірусу.

Розробкою та технічною реалізацією спільно займаються команди Мінцифри, МОЗ, МВС, МЗС, ДПСУ та НСЗУ.

Раніше ми повідомляли, що "Дія" запустила нову функцію, яка спростить життя багатьом. А саме запустила можливість зареєструватися без підключення BankID, тільки за допомогою NFC

Також "Нафтогаз" почав підключати клієнтів через "Дію". Змінити постачальника громадяни можуть в додатку "Дію". Оформити заяву на приєднання можна за кілька хвилин.

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