У "Дії" почали відображатися COVID-сертифікати: як перевірити документ

В Україні в застосунку Дія почали тестувати COVID-сертифікати на платформі Android. Зокрема, перевірити систему зможуть громадяни, які пройшли повний курс вакцинації.

Про це йдеться на сайті Міністерства цифрової трансформації.

Так, нова версія застосунку була підтверджена після виконання вимог Google, що стосуються прав доступу до інформації по коронавірус.

У міністерстві розповіли, що сертифікати працюватимуть, як і інші документи в Дії. Також перевірити їх дійсність можна буде за допомогою QR-коду.

Окрім того, пізніше сертифікат можна буде згенерувати після негативного результату ПЛР-тесту або в разі одужання після коронавірусу.

Розробкою та технічною реалізацією спільно займаються команди Мінцифри, МОЗ, МВС, МЗС, ДПСУ та НСЗУ.