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В "Дие" начали отображаться COVID-сертификаты: как проверить документ

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Среда 18 августа 2021 07:35
В "Дие" начали отображаться COVID-сертификаты: как проверить документ COVID-сертификаты на базе Android (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине в приложении действие начали тестировать COVID-сертификаты на платформе Android. В частности, проверить систему смогут граждане, прошедшие полный курс вакцинации.

Об этом говорится на сайте Министерства цифровой трансформации.

Так, новая версия приложения была подтверждена после выполнения требований Google, касающихся прав доступа к информации по коронавирус.

В министерстве рассказали, что сертификаты будут работать, как и другие документы в Дие. Также проверить их действительность можно будет с помощью QR-кода.

Кроме того, позже сертификат можно будет сгенерировать после отрицательного результата ПЦР-теста или в случае выздоровления после коронавирус.

Разработкой и технической реализацией совместно занимаются команды Минцифры, Минздрава, МВД, МИД, ГПСУ и НСЗУ.

Ранее мы сообщали, что "Действие" запустило новую функцию, которая упростит жизнь многим. А именно запустила возможность зарегистрироваться без подключения BankID, только с помощью NFC

Также "Нафтогаз" начал подключать клиентов через "Действие". Сменить поставщика граждане могут в приложении "действие". Оформить заявление на присоединение можно за несколько минут.

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