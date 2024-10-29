Карамелизированные яблоки к Хэллоуину: 2 способа приготовления обязательной вкусности к празднику

Карамелизированные яблоки на палочках - непременный атрибут праздника на протяжении многих десятилетий. Но улучшить вкус лакомства можно с помощью некоторых ингредиентов, а также заменой глазури.

О том, как сделать яблоки в карамеле на Хэллоуин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Яблоки в карамели на Хэллоуин

Классические яблоки в карамели на Хэллоуин (скриншот / Allrecipes)

Для того чтобы приготовить яблоки в карамели на Хэллоуин, нужно такие ингредиенты:

яблоки - 5-6 шт.

карамельные конфеты (ириски) - 14 шт.

молоко - 2 ст. л.

палочки - 5-6 шт.

Как сделать карамелизированные яблоки на Хэллоуин

Яблоки лучше всего выбирать маленького размера - так карамель быстрее застынет и лакомство будет легче есть. По вкусу можно выбирать любые фрукты, хотя отмечают, что кислые сорта лучше сочетается со сладкой карамелью.

Яблоки нужно тщательно вымыть, обсушить и срезать плодоножку. Советуют охладить яблоки - это ускорит застывание карамели. Потому фрукты можно положить в холодильник на некое время. После этого воткните в каждое яблоко палочку.

Заранее подготовьте поверхность для выкладки яблок, застелив противень пергаментом. Чтобы сделать карамель, необязательно использовать сахар. Вместо него можно растопить карамельные конфеты в микроволновке или паровой бане. Также к карамелькам советуют добавить молоко.

Тщательно перемешайте карамельную смесь и подождите, пока она слегка остынет. Вытрите конденсат с охлажденных яблок, а затем окуните каждый плод в жидкую карамель. Выложите карамелизированные яблоки на застеленный пергаментом противень и подождите застывание карамельного соуса.

Яблоки в карамели и крошках печенья

Яблоки в карамели и крошках печенья (скриншот / Divas Can Cook)

Чтобы приготовить яблоки в карамели с крошками печенья к Хэллоуину, нужны эти продукты:

яблоки - 4 шт.

мука - 3/4 стакана

коричневый сахар - 1 стакан

овсянка быстрого приготовления - 3/4 стакана

корица - 1 ч. л.

орехи - 1/2 стакана

сливочное масло - 50 г

карамельные конфеты (ириски) - 28 г

сливки - 2 ст. л.

палочки - 4 шт.

Как сделать яблоки в карамели с крошками печенья

Как и для приготовления классических яблок в карамели к Хэллоуину, выбирайте фрукты небольшого размера. Обязательно помойте яблоки, отрежьте плодоножку и обсушите кожуру. Чтобы погрузить яблоки в карамель, нужно наколоть каждое на палочку.

Подготовьте крошки яблок: для этого смешайте муку, сахар, корицу и измельченные орехи. Добавить половину сливочного масла и перемешать массу до состояния теста.

Застелите противень пергаментом и выложите хрустящую смесь в один слой. Выпекайте крошки печенья в течение 15 минут при 180 градусах. После охлаждения крошку можно дополнительно измельчить в кухонном комбайне.

Для приготовления карамели необходимо растопить карамельные конфеты вместе со сливками. Окуните каждое яблоко сначала жидкую карамель, а затем в крошки печенья.

Выложите яблоки на застеленный пергаментом противень и поставьте в холодильник, чтобы ускорить время застывания карамели.