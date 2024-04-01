"Странное чувство юмора в наше время". Потап возмутил сеть нелепой шуткой о своей "смерти"

Украинский рэпер и музыкальный продюсер Алексей Потапенко в последнее время все больше удивляет своих поклонников. Так, на этот раз, 1 апреля, в День смеха, артист решил "разыграть" своих фанов и пошутить о своей "смерти". Впрочем, подобные шутки в такое сложное для нашей страны время оказались для юзеров неприемлемыми.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Потап пошутил о своей "смерти"

В своих соцсетях исполнитель опубликовал несколько скриншотов фейковых новостей о том, что он якобы умер.

"Потап, царство небесное, покойся с миром", - говорится в публикации.

Сам продюсер, комментируя это, поставил эмодзи сложенных рук, который известен как жест "молитвенных рук".

Потап пошутил о своей смерти (фото: nstagram.com/realpotap)

Украинцы возмущены

Пользователи сети не поняли шутку рэпера, и отметили, что таким не шутят, тем более, когда на фронте гибнут наши защитники.