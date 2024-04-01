"Дивне почуття гумору у наш час". Потап обурив мережу недолугим жартом про свою "смерть"

Український репер та музичний продюсер Олексій Потапенко останнім часом все більше дивує своїх шанувальників. Так, цього разу, 1 квітня, у День сміху, артист вирішив "розіграти" своїх фанів і пожартувати про свою "смерть". Втім, подібні жарти у такий складний для нашої країни час виявилися для юзерів неприйнятними.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.