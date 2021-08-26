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В українському селі в пастку попався страшний звір: знову чупакабра?

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Рівне, Четвер 26 серпня 2021 12:49
В українському селі в пастку попався страшний звір: знову чупакабра? Під Рівним спіймали невідому тварину (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Рівненській області в пастку селян потрапила невідома тварина. Цікаво, що перед цим у людей почали систематично пропадати домашні птахи.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Відзначається, що звір тероризував все село, він крав качок і курей. За словами жителя села Миколи Ничипорука, він побачив у себе у дворі дуже худого звіра. Він був майже без шерсті, а його хвіст нагадував антену.

Один з мисливців висловив припущення, що це гібрид собаки і лисиці. Досвідчені мисливці висунули версію, що це - сильно виснажений шакал, який, можливо, хворий на сказ і тому облисів. Тварину в капкані вбили і закопали.

Раніше шакалів помічали на території сусідніх областей. Розтин покаже, що це було за тварина.

Чупакабра повернулася?

В Instagram "типові Сарни" показали фото дивного звіра і повідомили, що це цілком може бути хвора лисиця.

В українському селі в пастку попався страшний звір: знову чупакабра?

Мисливці припускають, що це хвора лисиця

Будьте обережні

Мисливці закликають людей бути обережними з подібними тваринами, вони можуть переносити хвороби. Якщо ви побачили подібну тварину - повідомте про неї у відповідні служби.

Як ми раніше писали, відомий український курорт атакують змії.

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