Во Львове построят новейший мотель с озелененной террасой. Вот первые фото проекта

В Малехове, что под Львовом планируют построить мотель, который сможет разместить более сотни жителей, а также кафе с зеленой террасой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Львовского городского совета.

Как будет выглядеть новый мотель под Львовом

8 марта во время заседания исполнительного комитета Львовского городского совета представили градостроительные планы строительства мотеля и кафе на ул. Киевской, 5 в Малехове. Это село расположено всего в 6 км от Львова и считается элитным.

Строительство хочет реализовать частное предприятие "Змисна". Именно оно обратилось с заявлением о получении градостроительных условий и ограничений на строительство мотеля и кафе в управление архитектуры и урбанистики Львова.

Объект будет расположен на выезде из Львова, по сути, во второй линии от основной трассы, идущей на Киев. Объект будет состоять из двух основных зданий - мотеля и кафе, которое будет эксплуатировать зеленую террасу.

Мотель будет рассчитан на 58 номеров и сможет разместить 116 человек.

В горсовете также показали визуализацию, как будет выглядеть новый мотель и кафе.

Так будет выглядеть новый мотель под Львовом (визуализация: ЛГС)

"Объект представляют уже второй раз, они доработали наши замечания. Поэтому сейчас от нас возражений нет", - заявил специалист управления архитектуры и урбанистики Львовского городского совета Роман Крушельницкий.

Добавим также, что компания "Змисна" зарегистрирована в 2007 году. Она занимается гостиничным бизнесом. Ее владелец - львовянин Богдан Олейник, он также владеет гостиницей Статус в Малехове.