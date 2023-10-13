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Смотрите, какие дома NASA планирует построить на Луне уже к 2040 году: визуализация

Как будет выглядеть космическое жилье (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Американское космическое агентство NASA планирует построить жилье на Луны к 2040 году, которое будет предназначено не только для астронавтов, но и для обычных гражданских лиц. На строительство выделели 60 миллионов долларов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию DailyMail.

Как будут выглядеть дома на Луне

Для строительства планируется запустить гигантский 3D-принтер на Луну и использовать лунный бетон, изготовленный из камней, минеральных обломков и пыли, чтобы нанести структуру на поверхность.

NASA также сотрудничает с университетами и частными компаниями по изготовлению дверей, плитки и мебели для дома на Луне.

Пока это только планы, которые находятся в стадии разработок. Сейчас созданы визуализации того, как может выглядеть дом - однако, замысел может измениться в течение следующего десятилетия.

Вот так будет выглядеть жилье на Луне (фото: Big Bjarke Ingels Group)

В NASA также предусматривают строительство дома, в котором смогут находиться гражданские люди, но пока не указывают, сколько может стоить такая услуга.

В 2022 году компания ICON заключила контракт с NASA, она использует свой опыт 3D-печати домов на Земле. Все компоненты дома - например, стены и крыша - печатаются отдельно, а затем соединяются вместе. Принтер их печатает всего за 48 часов.

Вот так будет выглядеть жилье на Луне (фото: Big Bjarke Ingels Group)

Раньше мы показывали другую концепцию жилья на Луне - фото.

Просматривайте также визуализацию того, как будет происходить колонизация Марса.

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