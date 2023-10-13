Смотрите, какие дома NASA планирует построить на Луне уже к 2040 году: визуализация

Американское космическое агентство NASA планирует построить жилье на Луны к 2040 году, которое будет предназначено не только для астронавтов, но и для обычных гражданских лиц. На строительство выделели 60 миллионов долларов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию DailyMail.
Для строительства планируется запустить гигантский 3D-принтер на Луну и использовать лунный бетон, изготовленный из камней, минеральных обломков и пыли, чтобы нанести структуру на поверхность.
NASA также сотрудничает с университетами и частными компаниями по изготовлению дверей, плитки и мебели для дома на Луне.
Пока это только планы, которые находятся в стадии разработок. Сейчас созданы визуализации того, как может выглядеть дом - однако, замысел может измениться в течение следующего десятилетия.
В NASA также предусматривают строительство дома, в котором смогут находиться гражданские люди, но пока не указывают, сколько может стоить такая услуга.
В 2022 году компания ICON заключила контракт с NASA, она использует свой опыт 3D-печати домов на Земле. Все компоненты дома - например, стены и крыша - печатаются отдельно, а затем соединяются вместе. Принтер их печатает всего за 48 часов.
Раньше мы показывали другую концепцию жилья на Луне - фото.
Просматривайте также визуализацию того, как будет происходить колонизация Марса.