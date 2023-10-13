Дивіться, які будинки NASA планує звести на Місяці вже до 2040 року: візуалізація

Як виглядатимуть будинки на Місяці

Для будівництва планують запустити гігантський 3D-принтер на Місяць і використати місячний бетон, виготовлений із каменів, мінеральних уламків і пилу, щоб нанести структуру на поверхню.

NASA також співпрацює з університетами та приватними компаніями для виготовлення дверей, плитки та меблів для будинку на Місяці.

Поки це лише плани, які перебувають на стадії розробок. Зараз створені візуалізації того, як може виглядати будинок - втім задум може змінитися протягом наступного десятиліття.

Ось так виглядатиме житло на Місяці (фото: Big Bjarke Ingels Group)

У NASA також передбачають будівництво житла, в якому можуть перебувати цивільні, але поки не вказують скільки може коштувати така послуга.

У 2022 році компанія ICON уклала контракт з NASA, вона використовує свій досвід 3D-друку будинків на Землі. Усі компоненти будинку - наприклад, стіни та дах - друкуються окремо, а потім з’єднуються разом. Принтер їх друкує всього за 48 годин.

Ось так виглядатиме житло на Місяці (фото: Big Bjarke Ingels Group)