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Навсегда утрачена архитектура. Смотрите, как выглядел Крещатик до того, как его взорвали советы

Киев, Суббота 02 декабря 2023 19:06
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Навсегда утрачена архитектура. Смотрите, как выглядел Крещатик до того, как его взорвали советы Как выглядел Крещатик до Второй мировой войны (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Советские военные, когда поняли, что не смогли удержать Киев перед немецким нашествием, решили взорвать Крещатик 24-29 сентября 1941 года. Они заминировали весь центр города, от взрывов центральная улица выгорела почти дотла. После войны "советы" еще долго продвигали миф, что разрушения Крещатика - это дело рук нацистов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Спрага: в Києві цікаво" в Facebook.

Как выглядел Крещатик во Вторую мировую

"Крещатик претерпел коренные изменения из-за подрыва советскими войсками с началом немецкой оккупации Киева. Взрывы и огненный смерч были настолько мощными, что центр города выгорел полностью", - пишут эксперты.

До подрыва Крещатика на нем и близлежащих улицах было 5 гостиниц, 5 театров, цирк, радиотеатр, ломбард, почтамт, 5 учебных заведений, 19 заведений, 8 торговых заведений и большое количество жилых домов. Это все "советы" превратили в руины, лишь бы не позволить, чтобы это досталось немцам.

Из 324 уничтоженных домов только 56 подлежали восстановлению. К примеру, здание ЦУМа. Уцелели только дома №5, 24, 53. На фасаде здания Киевглавархитектуры на Крещатике, 32 до сих пор можно увидеть следы страшного пожарища.

Навсегда утрачена архитектура. Смотрите, как выглядел Крещатик до того, как его взорвали советыНавсегда утрачена архитектура. Смотрите, как выглядел Крещатик до того, как его взорвали советыНавсегда утрачена архитектура. Смотрите, как выглядел Крещатик до того, как его взорвали советыНавсегда утрачена архитектура. Смотрите, как выглядел Крещатик до того, как его взорвали советыТак выглядел Киев до Второй мировой войны (фото: Facebook.com/Спрага: в Києві цікаво)

На месте нынешней мэрии на Крещатике, 36, находился первый киевский кинотеатр Шанцера. Он поражал горожан своей красотой, был рассчитан на 1100 мест.

А на месте станции метро "Хрещатик" сгорел недостроенный дом, а на углу с ул. Лютеранский выгорел универмаг, бывший магазин торговца Людмера, красивое четырехэтажное здание.

После победы Крещатик отстроили, но уже в новом архитектурном стиле. Довоенный Киев остался только на архивных фото.

Навсегда утрачена архитектура. Смотрите, как выглядел Крещатик до того, как его взорвали советыНавсегда утрачена архитектура. Смотрите, как выглядел Крещатик до того, как его взорвали советыНавсегда утрачена архитектура. Смотрите, как выглядел Крещатик до того, как его взорвали советыНавсегда утрачена архитектура. Смотрите, как выглядел Крещатик до того, как его взорвали советыНавсегда утрачена архитектура. Смотрите, как выглядел Крещатик до того, как его взорвали советыИз 324 уничтоженных домов только 56 подлежали восстановлению (фото: Facebook.com/Спрага: в Києві цікаво)

Просматривайте также фото, как выглядит дом с химерами внутри.

Раньше мы делились фото, как выглядел Андреевский спуск 150 лет назад.

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Киев Хрещатик исторические фото